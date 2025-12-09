В США сделали громкое заявление о России после поездки Зеленского в Лондон

«

"Если смотреть на это все объективно, то можно сказать, что они все сумасшедшие, поскольку они никак не смогут изменить исход в их пользу. У России на руках все козыри. И не важно, что сделает Европа, пусть хоть начнет ядерную войну, даже тут она опростоволосится", — заявил он.