12:59 09.12.2025 (обновлено: 13:53 09.12.2025)
В США сделали громкое заявление о России после поездки Зеленского в Лондон
Россия находится в выигрышном положении в украинском конфликте, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom. РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T12:59:00+03:00
2025-12-09T13:53:00+03:00
В США сделали громкое заявление о России после поездки Зеленского в Лондон

Джонсон: у России на руках все козыри в конфликте на Украине

© AP Photo / Thomas KrychВладимир Зеленский, Кир Стармер, Фридрих Мерц и Эммануэль Макрон во время встречи в Лондоне. 8 декабря 2025
Владимир Зеленский, Кир Стармер, Фридрих Мерц и Эммануэль Макрон во время встречи в Лондоне. 8 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© AP Photo / Thomas Krych
Владимир Зеленский, Кир Стармер, Фридрих Мерц и Эммануэль Макрон во время встречи в Лондоне. 8 декабря 2025
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Россия находится в выигрышном положении в украинском конфликте, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
Так он прокомментировал встречу Владимира Зеленского с европейскими лидерами в Лондоне.
«
"Если смотреть на это все объективно, то можно сказать, что они все сумасшедшие, поскольку они никак не смогут изменить исход в их пользу. У России на руках все козыри. И не важно, что сделает Европа, пусть хоть начнет ядерную войну, даже тут она опростоволосится", — заявил он.
Кир Стармер и Владимир Зеленский во время встречи в Лондоне - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
"На грани срыва". СМИ раскрыли, что вчера Зеленский устроил в Лондоне
Вчера, 10:58
В понедельник Зеленский прилетел в Лондон для встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем. В тот же день агентство УНИАН передавало, что глава киевского режима вновь отказался идти на уступки по территориям.
Axios со ссылкой на источники сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа воспринимает этот визит как попытку затянуть переговоры по мирному урегулированию на Украине.
По данным издания, такое положение дел раздражает некоторых людей в Белом доме, которые считают европейцев главным препятствием для заключения мирной сделки.
Саммит России и США на Аляске - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
СМИ раскрыли новый план США по отношению к России
Вчера, 10:07
 
