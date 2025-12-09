https://ria.ru/20251209/rossiya-2060788873.html
ВКС России сбили украинский Су-27
ВКС России сбили украинский Су-27 - РИА Новости, 09.12.2025
ВКС России сбили украинский Су-27
ВКС России сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T12:40:00+03:00
2025-12-09T12:40:00+03:00
2025-12-09T12:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
воздушно-космические силы россии
су-27
украина
россия
украина
ВКС России сбили украинский Су-27
ВКС России сбили самолет Су-27 воздушных сил Украины