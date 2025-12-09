Рейтинг@Mail.ru
ВКС России сбили украинский Су-27 - РИА Новости, 09.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:40 09.12.2025
https://ria.ru/20251209/rossiya-2060788873.html
ВКС России сбили украинский Су-27
ВКС России сбили украинский Су-27 - РИА Новости, 09.12.2025
ВКС России сбили украинский Су-27
ВКС России сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T12:40:00+03:00
2025-12-09T12:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
воздушно-космические силы россии
су-27
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055552146_0:184:3072:1912_1920x0_80_0_0_4cad1bf979305d7900f429ba92ac1201.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055552146_112:0:2841:2047_1920x0_80_0_0_6e3c21092d8876ba627a5aa37328dcb5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, воздушно-космические силы россии, су-27, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Воздушно-космические силы России, Су-27, Украина
ВКС России сбили украинский Су-27

ВКС России сбили самолет Су-27 воздушных сил Украины

© Фото : U.S. Army / Sgt. Perla AlfaroЗапуск ракеты
Запуск ракеты - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© Фото : U.S. Army / Sgt. Perla Alfaro
Запуск ракеты. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. ВКС России сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины, сообщило Минобороны России.
"ВКС России сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины", - говорится в сообщении ведомства.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 669 самолетов, 283 вертолета, 101411 беспилотных летательных аппаратов, 639 зенитных ракетных комплексов, 26467 танков и других боевых бронированных машин, 1627 боевых машин реактивных систем залпового огня, 31815 орудий полевой артиллерии и минометов, 48692 единицы специальной военной автомобильной техники, добавили в МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВоздушно-космические силы РоссииСу-27Украина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала