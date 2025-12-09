Рейтинг@Mail.ru
Зверства нацистов в концлагерях не имеют срока давности, заявил МИД - РИА Новости, 09.12.2025
18:12 09.12.2025
Зверства нацистов в концлагерях не имеют срока давности, заявил МИД
Зверства нацистов в концлагерях не имеют срока давности, заявил МИД - РИА Новости, 09.12.2025
Зверства нацистов в концлагерях не имеют срока давности, заявил МИД
Зверства нацистов в Маутхаузене и других концлагерях не имеют срока давности, Россия выступает за признание международным сообществом преступлений нацистов и их РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T18:12:00+03:00
2025-12-09T18:12:00+03:00
Зверства нацистов в концлагерях не имеют срока давности, заявил МИД

МИД: зверства нацистов в Маутхаузене не имеют срока давности

Узники немецкого концлагеря Маутхаузен
Узники немецкого концлагеря Маутхаузен - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© РИА Новости / А. Ламброс
Перейти в медиабанк
Узники немецкого концлагеря Маутхаузен. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Зверства нацистов в Маутхаузене и других концлагерях не имеют срока давности, Россия выступает за признание международным сообществом преступлений нацистов и их пособников против мирного населения и военнопленных Советского Союза актами геноцида, заявил замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский.
Во вторник в Москве в столичном кинотеатре "Иллюзион" прошел показ документального фильма "Охота на зайцев", в котором рассказывается о восстании и побеге советских военнопленных из австрийского концлагеря Маутхаузен.
"Зверства нацистов в Маутхаузене и других концлагерях не имеют срока давности. Россия целенаправленно выступает за признание международным сообществом преступлений нацистов и их пособников против мирного населения и военнопленных Советского Союза актами геноцида", - говорится в приветственном слове замглавы МИД к московской премьере фильма "Охота на зайцев", текст приветствия зачитал заместитель директора третьего европейского департамента МИД РФ Игорь Никитин.
В приветствии подчеркивается, что ежегодно Россия вносит на рассмотрение Генассамблеи ООН резолюцию о борьбе с героизацией нацизма, которая принимается голосами стран мирового большинства.
"Инициатива России весьма актуальна в нынешних условиях, когда ряд печально известных стран коллективного Запада пытаются исказить правду о Второй мировой войне, предать забвению подвиг настоящих борцов с нацизмом", - отмечается в тексте.
В завершение приветственного слова Любинский выразил признательность создателям фильма "Охота на зайцев", Фонду Александра Печерского, а также российской дирекции Российско-австрийского форума общественности "Сочинский диалог" за их вклад в усилия по сохранению светлой памяти о защитниках Отечества.
Нацистский концлагерь Маутхаузен существовал на территории Австрии с 1938 по 1945 год, в нем погибли более 100 тысяч узников. В системе лагерей Маутхаузена были зверски замучены 32180 советских граждан. В Маутхаузене был убит Герой Советского Союза генерал-лейтенант Дмитрий Карбышев. С 1947 года на территории бывшего лагеря работает мемориал. В день освобождения Маутхаузена его ежегодно посещают многочисленные делегации и тысячи посетителей.
Фильм, приуроченный к 80-летию Победы, создан Фондом Александра Печерского при участии Российско-австрийского форума общественности "Сочинский диалог" и научно-исследовательского фонда "Цифровая история".
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
