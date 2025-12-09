Зверства нацистов в концлагерях не имеют срока давности, заявил МИД

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Зверства нацистов в Маутхаузене и других концлагерях не имеют срока давности, Россия выступает за признание международным сообществом преступлений нацистов и их пособников против мирного населения и военнопленных Советского Союза актами геноцида, заявил замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский.