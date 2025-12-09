В России выросла заболеваемость гриппом

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Свыше 23,4 тысячи случаев гриппа зарегистрировано в РФ за неделю, это в 1,7 раза больше, чем неделей ранее, доминирует гонконгский штамм гриппа, сообщили в Роспотребнадзоре.
"На 49-й неделе текущего эпидсезона заболеваемость ОРВИ и гриппом выросла на 19,3%. Зарегистрировано свыше 23,4 тысячи случаев гриппа - в 1,7 раза больше, чем неделей ранее. Наибольший рост заболеваемости респираторными инфекциями зарегистрирован в регионах Дальнего Востока, Сибири, Урала и Северо-Запада. Среди вирусов гриппа по-прежнему доминирует штамм A(H3N2)", - рассказали в ведомстве.
По информации Роспотребнадзора, в России заболеваемость респираторными инфекциями соответствует сезонным уровням, при этом рост заболеваемости ОРВИ и гриппом продолжается.
"Отмечается также рост заболеваемости COVID-19: на 49-й неделе рост составил 13,7% - было зарегистрировано около 11 тысяч случаев. На сегодняшний день в рамках Всероссийской кампании по вакцинации против гриппа привито более 78,3 миллиона граждан - это 53,2% населения страны", - добавили в пресс-службе.
В Роспотребнадзоре оценили эффективность вакцины от гриппа
6 декабря, 05:42