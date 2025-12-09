В России выросла заболеваемость гриппом

"Отмечается также рост заболеваемости COVID-19: на 49-й неделе рост составил 13,7% - было зарегистрировано около 11 тысяч случаев. На сегодняшний день в рамках Всероссийской кампании по вакцинации против гриппа привито более 78,3 миллиона граждан - это 53,2% населения страны", - добавили в пресс-службе.