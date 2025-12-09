В Верхневолжье ведут общественный контроль качества ремонта дорог

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. В Тверской области ведут общественный контроль качества дорожных работ, это важная составляющая реализации президентского национального проекта "Инфраструктура для жизни", сообщает пресс-служба регионального правительства.

Общественники принимают участие в приемке работ, также контроль осуществляется в сообществе "Дороги Тверской области" в социальной сети "ВКонтакте".

На недавнем заседании регионального правительства, где рассматривалась программа ремонта региональных, межмуниципальных и местных дорог на предстоящие пять лет, временно исполняющий обязанности губернатора Виталий Королев подчеркнул необходимость наращивания объемов дорожных работ в Тверской области.

"Всего за пять лет планируется отремонтировать порядка 3,5 тысячи километров дорог. Приоритетными являются дороги, обеспечивающие транспортную доступность промышленных и сельскохозяйственных предприятий, учреждений здравоохранения и образования. Отдельное важное направление – ремонт магистралей на туристических маршрутах", – сказал Королев.

В контроле за ходом работ на региональных и межмуниципальных дорожных объектах принимают участие члены Общественного совета при министерстве транспорта Тверской области.

Также инструментом общественного контроля является созданная еще в начале реализации национального проекта информационная площадка в социальной сети "Вконтакте". Это отдельное сообщество "Дороги Тверской области", где можно получать актуальную информацию о реализации нацпроекта.

Для обеспечения качества работ участникам группы "Дороги Тверской области" предлагается сообщать о возможных нарушения или дефектах при ремонте и после его проведения. В случае обнаружения недостатков пользователи направляют в группу фото- и видеоматериалы. Каждое обращение отдельно отрабатывается специалистами профильных ведомств. Постоянная обратная связь с гражданами помогает развивать дорожную сеть Верхневолжья.

В Тверской области – порядка 15 тысяч километров дорог межмуниципального и регионального значения и 19,8 тысячи километров дорог муниципального значения. Опорная региональная сеть протяженностью около 1 тысячи километров обеспечивает бесперебойную транспортную связанность и единство экономического пространства в Верхневолжье. В настоящее время в нормативном состоянии находится 87% опорных дорог.