В Верхневолжье ведут общественный контроль качества ремонта дорог
Иллюстрация - Тверская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тверская область
 
14:08 09.12.2025 (обновлено: 16:15 09.12.2025)
В Верхневолжье ведут общественный контроль качества ремонта дорог
виталий королев, жкх
Тверская область, Виталий Королев, ЖКХ
Дорожные знаки
Дорожные знаки. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. В Тверской области ведут общественный контроль качества дорожных работ, это важная составляющая реализации президентского национального проекта "Инфраструктура для жизни", сообщает пресс-служба регионального правительства.
Общественники принимают участие в приемке работ, также контроль осуществляется в сообществе "Дороги Тверской области" в социальной сети "ВКонтакте".
На недавнем заседании регионального правительства, где рассматривалась программа ремонта региональных, межмуниципальных и местных дорог на предстоящие пять лет, временно исполняющий обязанности губернатора Виталий Королев подчеркнул необходимость наращивания объемов дорожных работ в Тверской области.
"Всего за пять лет планируется отремонтировать порядка 3,5 тысячи километров дорог. Приоритетными являются дороги, обеспечивающие транспортную доступность промышленных и сельскохозяйственных предприятий, учреждений здравоохранения и образования. Отдельное важное направление – ремонт магистралей на туристических маршрутах", – сказал Королев.
В контроле за ходом работ на региональных и межмуниципальных дорожных объектах принимают участие члены Общественного совета при министерстве транспорта Тверской области.
Также инструментом общественного контроля является созданная еще в начале реализации национального проекта информационная площадка в социальной сети "Вконтакте". Это отдельное сообщество "Дороги Тверской области", где можно получать актуальную информацию о реализации нацпроекта.
Для обеспечения качества работ участникам группы "Дороги Тверской области" предлагается сообщать о возможных нарушения или дефектах при ремонте и после его проведения. В случае обнаружения недостатков пользователи направляют в группу фото- и видеоматериалы. Каждое обращение отдельно отрабатывается специалистами профильных ведомств. Постоянная обратная связь с гражданами помогает развивать дорожную сеть Верхневолжья.
В Тверской области – порядка 15 тысяч километров дорог межмуниципального и регионального значения и 19,8 тысячи километров дорог муниципального значения. Опорная региональная сеть протяженностью около 1 тысячи километров обеспечивает бесперебойную транспортную связанность и единство экономического пространства в Верхневолжье. В настоящее время в нормативном состоянии находится 87% опорных дорог.
В программу работ на региональных и межмуниципальных дорогах на 2026-2030 годы включено 195 объектов, заявлен ремонт более 1200 объектов муниципального значения, включая территории дворов, тротуары, плацы возле школ.
Тверская область
 
 
