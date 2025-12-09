Рейтинг@Mail.ru
17:13 09.12.2025 (обновлено: 17:21 09.12.2025)
Силы ПВО уничтожили еще один БПЛА, летевший к Москве
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Уничтожен еще один БПЛА, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Уничтожен еще один БПЛА, летевший на Москву", - написал Собянин на платформе Max.
Он отметил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Заголовок открываемого материала