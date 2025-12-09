https://ria.ru/20251209/pvo-2060893091.html
Силы ПВО уничтожили еще один БПЛА, летевший к Москве
Силы ПВО уничтожили еще один БПЛА, летевший к Москве
Силы ПВО уничтожили еще один БПЛА, летевший к Москве
Уничтожен еще один БПЛА, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 09.12.2025
Силы ПВО уничтожили еще один БПЛА, летевший к Москве
ПВО уничтожила еще один БПЛА, летевший к Москве
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Уничтожен еще один БПЛА, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Уничтожен еще один БПЛА, летевший на Москву", - написал Собянин на платформе Max.
Он отметил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.