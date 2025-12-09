Путин призвал совершенствовать работу с молодежью

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Работа с молодежью должна строиться по-современному, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Другой важнейший вопрос – это работа с молодежью. Чего говорить, мы постоянно сейчас обращаемся к этой теме. Здесь работа должна быть открытой, абсолютно доступной с точки зрения современных инструментов доведения соответствующего контента для молодых людей, но и с обратной связью. Нужно чувствовать, чем люди живут, реагировать на это, делать это по-современному и вовремя", - сказал Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
Путин во вторник собрал президентский Совет по развитию гражданского общества и правам человека на ежегодное заседание. Эта традиционная встреча проходит в преддверии Дня прав человека, который отмечается во всем мире 10 декабря.
