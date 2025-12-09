https://ria.ru/20251209/putin-2060923003.html
Льготы многодетным семьям должны носить адресный характер, заявил Путин
Льготы многодетным семьям должны носить адресный характер, заявил Путин - РИА Новости, 09.12.2025
Льготы многодетным семьям должны носить адресный характер, заявил Путин
Льготы многодетным семьям должны носить адресный характер, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T18:16:00+03:00
2025-12-09T18:16:00+03:00
2025-12-09T18:28:00+03:00
владимир путин
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060911490_0:113:2953:1775_1920x0_80_0_0_8cedd9e87d90bbb6d106d5951f641806.jpg
https://ria.ru/20251126/putin-2057655461.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060911490_337:0:2953:1962_1920x0_80_0_0_c2854918f7013b6eec7be58897097a3f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, общество, россия
Владимир Путин, Общество, Россия
Льготы многодетным семьям должны носить адресный характер, заявил Путин
Путин: льготы многодетным семьям должны носить адресный характер
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Льготы многодетным семьям должны носить адресный характер, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Законодатели, правительство исходят из того, что все эти льготы должны быть адресными", - сказал российский лидер в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
Путин
отметил, что среди россиян есть люди - например, сотрудники банковских учреждений, которые относятся к многодетным семьям - им не требуется финансовая поддержка со стороны государства.
"Им эти льготы не нужны, понимаете, в чем дело? Они очень обеспеченные люди... Чтобы не было такого распыления, правительство всегда исходило из того. что такие вещи должны носить адресный характер", - добавил глава государства.