Льготы многодетным семьям должны носить адресный характер, заявил Путин

"Законодатели, правительство исходят из того, что все эти льготы должны быть адресными", - сказал российский лидер в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

"Им эти льготы не нужны, понимаете, в чем дело? Они очень обеспеченные люди... Чтобы не было такого распыления, правительство всегда исходило из того. что такие вещи должны носить адресный характер", - добавил глава государства.