Россия пытается закончить войну, начавшуюся с госпереворота, заявил Путин
Россия пытается закончить войну, начавшуюся с госпереворота, заявил Путин - РИА Новости, 09.12.2025
Россия пытается закончить войну, начавшуюся с госпереворота, заявил Путин
Россия пытается закончить войну, начавшуюся с госпереворота на Украине, и вынуждена делать это вооруженным путем, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09
2025-12-09T18:06:00+03:00
2025-12-09T18:22:00+03:00
россия
украина
мирный план сша по украине
в мире
владимир путин
россия
украина
Россия пытается закончить войну, начавшуюся с госпереворота, заявил Путин
Путин: Россия пытается закончить войну, начавшуюся с госпереворота на Украине