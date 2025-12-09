Рейтинг@Mail.ru
Россия пытается закончить войну, начавшуюся с госпереворота, заявил Путин - РИА Новости, 09.12.2025
18:06 09.12.2025 (обновлено: 18:22 09.12.2025)
Россия пытается закончить войну, начавшуюся с госпереворота, заявил Путин
Россия пытается закончить войну, начавшуюся с госпереворота на Украине, и вынуждена делать это вооруженным путем, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 09.12.2025
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие в заседании Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Россия пытается закончить войну, начавшуюся с госпереворота на Украине, и вынуждена делать это вооруженным путем, заявил президент России Владимир Путин.
"Мы пытаемся ее закончить, вынуждены делать это вооруженным путем", - сказал Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
