18:02 09.12.2025
Путин назвал вопрос адаптации инвалидов чувствительным
Путин назвал вопрос адаптации инвалидов чувствительным
Президент РФ Владимир Путин назвал чувствительным вопрос адаптации инвалидов и рассказал о нескольких вариантах подхода к строительству адаптивных домов. РИА Новости, 09.12.2025
Путин назвал вопрос адаптации инвалидов чувствительным

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал чувствительным вопрос адаптации инвалидов и рассказал о нескольких вариантах подхода к строительству адаптивных домов.
"Вопрос очень чувствительный, полностью с вами согласен. Разные здесь варианты и подходы к строительству адаптивных домов. Или чтобы всех людей, которые столкнулись с этой проблемой, в одном месте не собирать, в одном - тоже есть и свои сложности, для государства может быть дешевле, легче такой дом построить адаптивный. А может быть, создавать условия для людей, которые бы жили в обычной регулярной среде, но там нужно тогда при строительстве обычных домов создавать условия и для проживания людей, которые требуют особого внимания и инвалидизированы. Получили травму серьезную или в ходе боевых действий, или даже в бытовых условиях. Но не важно, во всяком случае, важно то, что людям нужно создавать особые условия. Вот или так, или так. А можно делать и то, и другое, конечно", - сказал Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
Путин отметил укрепление института уполномоченных по правам человека
24 сентября, 13:24
 
