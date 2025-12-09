https://ria.ru/20251209/putin-2060884701.html
За всеми цифрами нужно видеть человека, заявил Путин
За всеми цифрами нужно видеть человека и его потребности, убежден президент России Владимир Путин. РИА Новости, 09.12.2025
