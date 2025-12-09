Рейтинг@Mail.ru
За всеми цифрами нужно видеть человека, заявил Путин
17:06 09.12.2025
За всеми цифрами нужно видеть человека, заявил Путин
За всеми цифрами нужно видеть человека и его потребности, убежден президент России Владимир Путин. РИА Новости, 09.12.2025
общество, россия, владимир путин
Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. За всеми цифрами нужно видеть человека и его потребности, убежден президент России Владимир Путин.
"За планами и цифрами всегда важно видеть человека, его интересы и потребности, понимать, как конкретные результаты, зафиксированные на бумаге, ощущают себя в реальной жизни, как это все работает в реальной жизни, как люди ощущают себя в связи с реализацией наших планов и как это отражается на благополучии российских семей", - сказал Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Россия готова к сотрудничеству по защите цифровых прав, заявил Путин
23 октября, 11:08
 
