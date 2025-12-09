https://ria.ru/20251209/putin-2060835875.html
Путин восхитился работой летчиков-испытателей на штурмовиках
Путин восхитился работой летчиков-испытателей на штурмовиках - РИА Новости, 09.12.2025
Путин восхитился работой летчиков-испытателей на штурмовиках
Президент России Владимир Путин восхитился работой летчиков-испытателей на штурмовиках, отметив, что он сам имел удовольствие только "дотронуться до этой... РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T14:52:00+03:00
2025-12-09T14:52:00+03:00
2025-12-09T14:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
общество
вооруженные силы рф
россия
Новости
ru-RU
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060831885_114:0:2845:2048_1920x0_80_0_0_300c1d2c656d57a7b6c6195c9bef1cb2.jpg
Путин восхитился работой летчиков-испытателей на штурмовиках
Путин назвал работу летчиков-испытателей на штурмовиках невероятной
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин восхитился работой летчиков-испытателей на штурмовиках, отметив, что он сам имел удовольствие только "дотронуться до этой профессии".
Во вторник, в День героев Отечества в Кремле состоялась церемония награждения золотыми медалями Героев России
, среди которых были летчики-испытатели. В завершении Путин
отметил, что каждый на своем месте отдает себя своей профессии целиком и особо отметил работу летчиков-испытателей.
«
"Я имел счастье, удовольствие дотронуться до этой профессии. Уже говорил однажды, повторю еще раз: особенно на штурмовиках, я вообще не понимаю, как люди работают, как они летают", - сказал глава государства.
Президент также пояснил некоторые особенности профессии и полетов.
"Двигаются одни только руки, пальцы только двигаются. Как же можно в этих условиях подняться, опуститься, подняться, опуститься, еще удары наносить, да еще и опускаться на такую высоту, которая становится опасной с точки зрения работы систем ПВО противника. Это невероятно!" - заключил российский лидер.