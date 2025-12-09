Рейтинг@Mail.ru
Путин восхитился работой летчиков-испытателей на штурмовиках - РИА Новости, 09.12.2025
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
14:52 09.12.2025
Путин восхитился работой летчиков-испытателей на штурмовиках
Путин восхитился работой летчиков-испытателей на штурмовиках
Путин восхитился работой летчиков-испытателей на штурмовиках
Президент России Владимир Путин восхитился работой летчиков-испытателей на штурмовиках, отметив, что он сам имел удовольствие только "дотронуться до этой... РИА Новости, 09.12.2025
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
общество
вооруженные силы рф
россия
россия, владимир путин, общество, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Общество, Вооруженные силы РФ
Путин восхитился работой летчиков-испытателей на штурмовиках

Путин назвал работу летчиков-испытателей на штурмовиках невероятной

Президент РФ Владимир Путин выступает на торжественном мероприятии по случаю празднования Дня Героев Отечества
Президент РФ Владимир Путин выступает на торжественном мероприятии по случаю празднования Дня Героев Отечества - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на торжественном мероприятии по случаю празднования Дня Героев Отечества
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин восхитился работой летчиков-испытателей на штурмовиках, отметив, что он сам имел удовольствие только "дотронуться до этой профессии".
Во вторник, в День героев Отечества в Кремле состоялась церемония награждения золотыми медалями Героев России, среди которых были летчики-испытатели. В завершении Путин отметил, что каждый на своем месте отдает себя своей профессии целиком и особо отметил работу летчиков-испытателей.
"Я имел счастье, удовольствие дотронуться до этой профессии. Уже говорил однажды, повторю еще раз: особенно на штурмовиках, я вообще не понимаю, как люди работают, как они летают", - сказал глава государства.
Президент также пояснил некоторые особенности профессии и полетов.
"Двигаются одни только руки, пальцы только двигаются. Как же можно в этих условиях подняться, опуститься, подняться, опуститься, еще удары наносить, да еще и опускаться на такую высоту, которая становится опасной с точки зрения работы систем ПВО противника. Это невероятно!" - заключил российский лидер.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Путин назвал военных на передовой настоящими героями
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир ПутинОбществоВооруженные силы РФ
 
 
