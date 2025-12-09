Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал подвиг штурмовиков невероятным
14:28 09.12.2025 (обновлено: 15:04 09.12.2025)
Путин назвал подвиг штурмовиков невероятным
Президент РФ Владимир Путин назвал невероятным подвиг штурмовиков при выполнении боевых задач.
владимир путин, россия
Владимир Путин, Россия
Президент РФ Владимир Путин выступает на торжественном мероприятии по случаю празднования Дня Героев Отечества. 9 декабря 2025
Президент РФ Владимир Путин выступает на торжественном мероприятии по случаю празднования Дня Героев Отечества. 9 декабря 2025
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал невероятным подвиг штурмовиков при выполнении боевых задач.
"Уже говорил однажды, повторю ещё раз, особенно на штурмовиках, я вообще не понимаю, как люди работают, как они летают. Чтобы было понятно тем, кто не летал, двигаются одни только руки, пальцы только двигаются. Как же можно в этих условиях подняться, опуститься, подняться, опуститься, еще удары наносить, да еще и опускаться на такую высоту, которая становится опасной с точки зрения работы систем ПВО противника. Просто это невероятно. Это невероятно", - сказал Путин на церемонии вручения Героям России медалей "Золотая звезда".
Путин наградил военнослужащих, совершивших подвиги в зоне СВО
Владимир Путин, Россия
 
 
