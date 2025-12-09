Путин назвал подвиг штурмовиков невероятным

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал невероятным подвиг штурмовиков при выполнении боевых задач.
"Уже говорил однажды, повторю ещё раз, особенно на штурмовиках, я вообще не понимаю, как люди работают, как они летают. Чтобы было понятно тем, кто не летал, двигаются одни только руки, пальцы только двигаются. Как же можно в этих условиях подняться, опуститься, подняться, опуститься, еще удары наносить, да еще и опускаться на такую высоту, которая становится опасной с точки зрения работы систем ПВО противника. Просто это невероятно. Это невероятно", - сказал Путин на церемонии вручения Героям России медалей "Золотая звезда".