https://ria.ru/20251209/putin-2060816497.html
Россия подчеркивает неразрывность своей тысячелетней истории, заявил Путин
Россия подчеркивает неразрывность своей тысячелетней истории, заявил Путин - РИА Новости, 09.12.2025
Россия подчеркивает неразрывность своей тысячелетней истории, заявил Путин
Россия утверждает и подчеркивает неразрывность своей тысячелетней истории, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T14:07:00+03:00
2025-12-09T14:07:00+03:00
2025-12-09T14:13:00+03:00
россия
в мире
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000343202_199:0:3029:1592_1920x0_80_0_0_212664029b7654169f96f0eb9ad593e9.jpg
https://ria.ru/20251209/geroi-1836922061.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000343202_251:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_3d966a602b3d903c0ea6fd03a17b2215.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, владимир путин
Россия, В мире, Владимир Путин
Россия подчеркивает неразрывность своей тысячелетней истории, заявил Путин
Путин: Россия утверждает и подчеркивает неразрывность своей тысячелетней истории