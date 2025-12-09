Путин на неделе не планирует встречу с главой МИД Ирана, заявили в Кремле

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на этой неделе не планирует встречу с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи, дальнейший график президента еще верстается, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи сообщил, что министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи планирует в скором времени посетить Россию и Белоруссию и встретиться с высокопоставленными лицами обеих стран.

"Я могу сказать так, что на этой неделе таких планов нет и нет такой возможности. А дальше пока график еще верстается", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.