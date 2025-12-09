https://ria.ru/20251209/putin-2060792270.html
На прямую линию с Путиным поступают обращения через MAX, заявил Песков
На прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным поступает много обращений через Max, также и от детей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 09.12.2025
итоги года с владимиром путиным — 2025
дмитрий песков
владимир путин
россия
