12:51 09.12.2025 (обновлено: 13:21 09.12.2025)
На прямую линию с Путиным поступают обращения через MAX, заявил Песков
На прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным поступает много обращений через Max, также и от детей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 09.12.2025
На прямую линию с Путиным поступают обращения через MAX, заявил Песков

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. На прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным поступает много обращений через Max, также и от детей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Добавились новые каналы, по которым можно задать вопросы, в частности Max. Много обращений идет по этому мессенджеру, это и видео, и так далее. Очень любопытно, что стало больше, скажем так, представителей молодого поколения и даже детей, которые используют Max. Это отрадно видеть, очень много видеовопросов от детей - разных, наверняка они найдут свое отражение в программе", - сказал Песков журналистам.
Президент России Владимир Путин проводит специальную программу Итоги года с Владимиром Путиным в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Песков рассказал о подготовке к прямой линии с Путиным
