Пушкинский музей покажет в 2026 году около 20 выставок в Москве и регионах

"Пушкинский музей готовит около 20 выставок на будущий год. Впервые будет показана одна из крупнейших частных художественных коллекций в истории страны – собрание князей Барятинских", - написала министр в своем канале в мессенджере Max.

Также в Москве представят коллекцию Петера и Ирене Людвигов – единственное собрание зарубежного искусства второй половины XX века в России. О мировых религиях расскажут выставки "Алмазная колесница. Искусство российского буддизма" и "Индия. Бесценный дар". Еще одним крупным проектом станет выставка "Маркиза де Помпадур. Триумф рококо".

Главным региональным проектом ГМИИ им. Пушкина в 2026 году станут "Импрессионисты в Сибири", добавили в минкультуры. Это первый масштабный показ работ Поля Сезанна, Альфреда Сислея, Камиля Писсарро и других выдающихся французских живописцев, которые обычно находятся в постоянной экспозиции музея, в регионе. В шести городах – Омске, Новосибирске, Кемерове, Абакане, Красноярске и Иркутске – посетители смогут больше узнать о великих мастерах XIX века, проследить, кто предшествовал французским живописцам и как именно они повлияли на историю мировой живописи.