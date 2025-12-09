https://ria.ru/20251209/pushkinskiyvystavka-2060791189.html
Пушкинский музей покажет в 2026 году около 20 выставок в Москве и регионах
Пушкинский музей покажет в 2026 году около 20 выставок в Москве и регионах
Пушкинский музей покажет в 2026 году около 20 выставок в Москве и регионах
Одну из крупнейших частных художественных коллекций в истории России - собрание князей Барятинских - представят в Пушкинском музее в 2026 году, сообщила министр
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Одну из крупнейших частных художественных коллекций в истории России - собрание князей Барятинских - представят в Пушкинском музее в 2026 году, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.
Ведущие российские музеи представили в Минкультуры России выставочные планы на 2026 год.
«
"Пушкинский музей готовит около 20 выставок на будущий год. Впервые будет показана одна из крупнейших частных художественных коллекций в истории страны – собрание князей Барятинских", - написала министр в своем канале в мессенджере Max.
Также в Москве представят коллекцию Петера и Ирене Людвигов – единственное собрание зарубежного искусства второй половины XX века в России. О мировых религиях расскажут выставки "Алмазная колесница. Искусство российского буддизма" и "Индия. Бесценный дар". Еще одним крупным проектом станет выставка "Маркиза де Помпадур. Триумф рококо".
Любимова сообщила, что музей организует ряд выставок за пределами Москвы: в Нижнем Новгороде в Волго-Вятском филиале музея представят выставку "Вечное барокко. Из XVII в XXI век".
Главным региональным проектом ГМИИ им. Пушкина в 2026 году станут "Импрессионисты в Сибири", добавили в минкультуры. Это первый масштабный показ работ Поля Сезанна, Альфреда Сислея, Камиля Писсарро и других выдающихся французских живописцев, которые обычно находятся в постоянной экспозиции музея, в регионе. В шести городах – Омске, Новосибирске, Кемерове, Абакане, Красноярске и Иркутске – посетители смогут больше узнать о великих мастерах XIX века, проследить, кто предшествовал французским живописцам и как именно они повлияли на историю мировой живописи.