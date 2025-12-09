В Москве у коррупционеров арестовали имущества на 14 миллиардов рублей

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Имущество стоимостью более 14 миллиардов рублей арестовано по коррупционным преступлениям за девять месяцев в Москве, стоимость изъятого имущества, денег, ценностей увеличилась до 128 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры столицы.

"На территории столицы за девять месяцев зарегистрировано свыше 2,9 тысячи преступлений коррупционной направленности, большинство из которых связано с дачей или получением взятки, увеличилась стоимость изъятого имущества, денег, ценностей до 128 миллионов рублей, а стоимость имущества, на которое наложен арест, превысила 14 миллиардов рублей", - говорится в сообщении пресс-службы.