В Новосибирске продолжают тушение пожара в педагогическом колледже
В Новосибирске продолжают тушение пожара в педагогическом колледже - РИА Новости, 09.12.2025
В Новосибирске продолжают тушение пожара в педагогическом колледже
Пожар в Новосибирском педагогическом колледже продолжают тушить, информации о локализации очага и ликвидации открытого горения пока нет, сообщили журналистам в...
2025-12-09T08:19:00+03:00
2025-12-09T08:19:00+03:00
2025-12-09T08:30:00+03:00
происшествия
новосибирск
новосибирск
Новости
НОВОСИБИРСК, 9 дек – РИА Новости.
Пожар в Новосибирском педагогическом колледже продолжают тушить, информации о локализации очага и ликвидации открытого горения пока нет, сообщили
журналистам в ГУМЧС по Новосибирской области.
Ранее прокуратура региона сообщила о том, что пожар был локализован и потушен на площади 700 квадратных метров. Пожарные продолжают проливку здания и выявление скрытых очагов горения.
"Тушение пожара продолжается. О локализации и ликвидации открытого горения мы сообщим", - сообщили в региональном главке.
По данным МЧС РФ
, пожар произошел во вторник в педагогическом колледже в Новосибирске
, эвакуированы 670 человек. Возгорание произошло в кабинете на третьем этаже и перешло на крышу трехэтажного здания. По предварительной информации, пострадавших нет. Площадь пожара составляет 700 квадратных метров.
Тушение осложняется конструктивными особенностями здания 1937 года постройки, перекрытия деревянные, пустотные. Группировка сил и средств была увеличена. Работы по тушению ведут 85 человек и 24 единиц техники.