Ликвидация пожара в педагогическом колледже Новосибирска сотрудниками МЧС. Кадр из видео

Ликвидация пожара в педагогическом колледже Новосибирска сотрудниками МЧС. Кадр из видео

В Новосибирске продолжают тушение пожара в педагогическом колледже

НОВОСИБИРСК, 9 дек – РИА Новости. Пожар в Новосибирском педагогическом колледже продолжают тушить, информации о локализации очага и ликвидации открытого горения пока нет, Пожар в Новосибирском педагогическом колледже продолжают тушить, информации о локализации очага и ликвидации открытого горения пока нет, сообщили журналистам в ГУМЧС по Новосибирской области.

Ранее прокуратура региона сообщила о том, что пожар был локализован и потушен на площади 700 квадратных метров. Пожарные продолжают проливку здания и выявление скрытых очагов горения.

"Тушение пожара продолжается. О локализации и ликвидации открытого горения мы сообщим", - сообщили в региональном главке.

По данным МЧС РФ , пожар произошел во вторник в педагогическом колледже в Новосибирске , эвакуированы 670 человек. Возгорание произошло в кабинете на третьем этаже и перешло на крышу трехэтажного здания. По предварительной информации, пострадавших нет. Площадь пожара составляет 700 квадратных метров.