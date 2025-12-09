https://ria.ru/20251209/pozhar-2060721554.html
В Новосибирске потушили пожар в педколледже
В Новосибирске потушили пожар в педколледже - РИА Новости, 09.12.2025
В Новосибирске потушили пожар в педколледже
Пожар в педагогическом колледже в Новосибирске локализован и потушен на площади в 700 квадратных метров, проводится проливка здания, сообщает прокуратура... РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T07:46:00+03:00
2025-12-09T07:46:00+03:00
2025-12-09T07:49:00+03:00
происшествия
новосибирск
новосибирская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
новосибирск
новосибирская область
россия
НОВОСИБИРСК, 9 дек - РИА Новости. Пожар в педагогическом колледже в Новосибирске локализован и потушен на площади в 700 квадратных метров, проводится проливка здания, сообщает прокуратура Новосибирской области.
По данным МЧС РФ
, пожар произошел во вторник в педагогическом колледже в Новосибирске
, были эвакуированы 670 человек. По данным ведомства, возгорание произошло в кабинете на третьем этаже и перешло на крышу трехэтажного здания. На месте развернули штаб пожаротушения.
"Пожар, охвативший около 700 квадратных метров, локализован и потушен. Сейчас пожарные подразделения проводят пролив здания и проверяют конструктивные элементы на наличие скрытых очагов тления", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, на момент возгорания в колледже находились 670 учащихся и педагогов при общей численности в 720 человек. Все эвакуированы, сведений о пострадавших нет.
На месте работает прокурор Заельцовского района Денис Головин, который координирует деятельность экстренных и аварийных служб.
"Территория оцеплена, проводится документирование последствий. Прокуратура Заельцовского района организовала проверку обстоятельств происшествия, в ходе которой будет дана оценка действиям ответственных лиц и соблюдению требований пожарной безопасности", - сообщили в надзорном ведомстве.