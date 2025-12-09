Ликвидация пожара в педагогическом колледже Новосибирска сотрудниками МЧС. Кадр из видео

В Новосибирске потушили пожар в педколледже

НОВОСИБИРСК, 9 дек - РИА Новости. Пожар в педагогическом колледже в Новосибирске локализован и потушен на площади в 700 квадратных метров, проводится проливка здания, сообщает прокуратура Новосибирской области.

По данным МЧС РФ , пожар произошел во вторник в педагогическом колледже в Новосибирске , были эвакуированы 670 человек. По данным ведомства, возгорание произошло в кабинете на третьем этаже и перешло на крышу трехэтажного здания. На месте развернули штаб пожаротушения.

"Пожар, охвативший около 700 квадратных метров, локализован и потушен. Сейчас пожарные подразделения проводят пролив здания и проверяют конструктивные элементы на наличие скрытых очагов тления", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, на момент возгорания в колледже находились 670 учащихся и педагогов при общей численности в 720 человек. Все эвакуированы, сведений о пострадавших нет.

На месте работает прокурор Заельцовского района Денис Головин, который координирует деятельность экстренных и аварийных служб.