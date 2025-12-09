На юго-западе Москвы ликвидировали пожар в строительном городке

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Возгорание бытовок в строительном городке на юго-западе Москвы ликвидировано, сведений о пострадавших не поступало, сообщил столичный главк МЧС России.

Ранее в ведомстве сообщали, что на улице Поляны в строительном городке произошло возгорание двухъярусных бытовок, были эвакуированы около 90 человек.