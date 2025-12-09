https://ria.ru/20251209/pozhar-2060715642.html
На юго-западе Москвы ликвидировали пожар в строительном городке
Возгорание бытовок в строительном городке на юго-западе Москвы ликвидировано, сведений о пострадавших не поступало, сообщил столичный главк МЧС России. РИА Новости, 09.12.2025
