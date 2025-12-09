Рейтинг@Mail.ru
Семеро пострадавших при атаке БПЛА в Чебоксарах госпитализированы - РИА Новости, 09.12.2025
16:45 09.12.2025
Семеро пострадавших при атаке БПЛА в Чебоксарах госпитализированы
Семеро пострадавших при атаке БПЛА в Чебоксарах госпитализированы
Семеро пострадавших при атаке украинских беспилотников в Чебоксарах госпитализированы, еще семь лечатся амбулаторно, сообщила министр здравоохранения Чувашии... РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T16:45:00+03:00
2025-12-09T16:45:00+03:00
происшествия
чебоксары
чебоксары
Новости
происшествия, чебоксары
Происшествия, Чебоксары
Семеро пострадавших при атаке БПЛА в Чебоксарах госпитализированы

Семеро из 14 пострадавших при атаке БПЛА в Чебоксарах госпитализированы

© Фото : соцсетиПоследствия атаки украинских беспилотников в Чебоксарах
Последствия атаки украинских беспилотников в Чебоксарах - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© Фото : соцсети
Последствия атаки украинских беспилотников в Чебоксарах
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 дек - РИА Новости. Семеро пострадавших при атаке украинских беспилотников в Чебоксарах госпитализированы, еще семь лечатся амбулаторно, сообщила министр здравоохранения Чувашии Лариса Тарасова.
Ранее власти региона сообщали о том, что ранним утром в результате атаки украинских БПЛА были повреждены жилые дома в Чебоксарах, пострадали 14 человек.
Последствия атаки украинских беспилотников в Чебоксарах - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Житель Чебоксар рассказал, как его отбросило взрывной волной при атаке БПЛА
Вчера, 12:51
"На данный момент в числе пострадавших 14 жителей семь человек в разной степени тяжести находятся в медицинских учреждениях, еще семеро, включая одного ребенка, проходят лечение амбулаторно. К процессу лечения привлечены мультидисциплинарные бригады врачей, что обеспечивает высокий уровень качества оказания медицинской помощи", - написала Тарасова в своем Telegram-канале.
Она отметила, что все пациенты получают необходимую квалифицированную медицинскую помощь, включая психологическое сопровождение.
Министр здравоохранения Чувашии также посетила пункт временного размещения, куда были доставлены жильцы домов, подвергшихся атаке БПЛА.
"Многие уже начали возвращаться в квартиры, где специальная комиссия при администрации города проводит оценку нанесенного ущерба", - сообщила Тарасова.
