https://ria.ru/20251209/postradavshie-2060874809.html
Семеро пострадавших при атаке БПЛА в Чебоксарах госпитализированы
Семеро пострадавших при атаке БПЛА в Чебоксарах госпитализированы - РИА Новости, 09.12.2025
Семеро пострадавших при атаке БПЛА в Чебоксарах госпитализированы
Семеро пострадавших при атаке украинских беспилотников в Чебоксарах госпитализированы, еще семь лечатся амбулаторно, сообщила министр здравоохранения Чувашии... РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T16:45:00+03:00
2025-12-09T16:45:00+03:00
2025-12-09T16:45:00+03:00
происшествия
чебоксары
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060759665_0:73:795:520_1920x0_80_0_0_b8374cb2666bf2e7f712bf5cc1223be7.jpg
https://ria.ru/20251209/zhitel-2060792111.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
чебоксары
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060759665_2:0:793:593_1920x0_80_0_0_accffe0aa95a32c25301c3e7f15253cd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, чебоксары
Семеро пострадавших при атаке БПЛА в Чебоксарах госпитализированы
Семеро из 14 пострадавших при атаке БПЛА в Чебоксарах госпитализированы
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 дек - РИА Новости.
Семеро пострадавших при атаке украинских беспилотников в Чебоксарах госпитализированы, еще семь лечатся амбулаторно, сообщила
министр здравоохранения Чувашии Лариса Тарасова.
Ранее власти региона сообщали о том, что ранним утром в результате атаки украинских БПЛА были повреждены жилые дома в Чебоксарах, пострадали 14 человек.
"На данный момент в числе пострадавших 14 жителей семь человек в разной степени тяжести находятся в медицинских учреждениях, еще семеро, включая одного ребенка, проходят лечение амбулаторно. К процессу лечения привлечены мультидисциплинарные бригады врачей, что обеспечивает высокий уровень качества оказания медицинской помощи", - написала Тарасова в своем Telegram-канале.
Она отметила, что все пациенты получают необходимую квалифицированную медицинскую помощь, включая психологическое сопровождение.
Министр здравоохранения Чувашии также посетила пункт временного размещения, куда были доставлены жильцы домов, подвергшихся атаке БПЛА.
"Многие уже начали возвращаться в квартиры, где специальная комиссия при администрации города проводит оценку нанесенного ущерба", - сообщила Тарасова.