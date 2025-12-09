Рейтинг@Mail.ru
Посольство: новая военная помощь Нидерландов Киеву затянет конфликт - РИА Новости, 09.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:22 09.12.2025
Посольство: новая военная помощь Нидерландов Киеву затянет конфликт
Посольство: новая военная помощь Нидерландов Киеву затянет конфликт - РИА Новости, 09.12.2025
Посольство: новая военная помощь Нидерландов Киеву затянет конфликт
Посольство России в Нидерландах, комментируя РИА Новости решение Гааги выделить Украине дополнительно 700 миллионов евро на военную помощь, заявило, что эти... РИА Новости, 09.12.2025
специальная военная операция на украине
нидерланды
украина
россия
нидерланды, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Нидерланды, Украина, Россия
Посольство: новая военная помощь Нидерландов Киеву затянет конфликт

Посольство РФ: военная помощь Нидерландов Киеву в 700 млн евро затянет конфликт

© AP Photo / Matt Rourke155-миллиметровые гаубичные снаряды на заводе боеприпасов
155-миллиметровые гаубичные снаряды на заводе боеприпасов - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© AP Photo / Matt Rourke
155-миллиметровые гаубичные снаряды на заводе боеприпасов. Архивное фото
ГААГА, 9 дек - РИА Новости. Посольство России в Нидерландах, комментируя РИА Новости решение Гааги выделить Украине дополнительно 700 миллионов евро на военную помощь, заявило, что эти средства будут разворованы из-за коррупции в стране и не принесут украинцам ничего, кроме затягивания конфликта.
В понедельник кабмин Нидерландов сообщил о намерении выделить дополнительные 700 миллионов евро на военную помощь Украине в 2026 году.
Министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
Глава МО Нидерландов высказался о недовольстве голландцев помощью Украине
7 августа, 16:14
"Вместо решения насущных проблем дома политическое руководство Королевства предпочитает отдать 700 миллионов евро киевской хунте, заведомо понимая, что эти деньги будут разворованы и не принесут простым украинцам ничего, кроме затягивания конфликта", - прокомментировали планы Гааги в российской дипмиссии.
Там отметили, что возникает вопрос еще в том, сколько останется от этой суммы "с учетом ставшей притчей во языцех украинской коррупции".
"Однако ни данный пакет, ни любой другой ситуацию не изменят... Россия будет и дальше продвигаться к достижению целей специальной военной операции и отстаивать свои интересы в сфере безопасности", - подчеркнули в посольстве.
Ранее премьер-министр Нидерландов Дик Схоф уже заявлял, что снова выделит Украине помощь в размере 3,5 миллиарда евро на 2026 год.
Объем уже реализованной военной помощи Киеву составил почти 8,7 миллиарда евро. Правительство Нидерландов зарезервировало около 13,6 миллиарда евро на военную поддержку Украины с начала российской спецоперации в 2022 году.
Украинские беженцы - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
"Как можно скорее". В Нидерландах задумали усложнить жизнь украинцам
2 декабря, 20:12
 
Специальная военная операция на УкраинеНидерландыУкраинаРоссия
 
 
