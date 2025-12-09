ГААГА, 9 дек - РИА Новости. Посольство России в Нидерландах, комментируя РИА Новости решение Гааги выделить Украине дополнительно 700 миллионов евро на военную помощь, заявило, что эти средства будут разворованы из-за коррупции в стране и не принесут украинцам ничего, кроме затягивания конфликта.

В понедельник кабмин Нидерландов сообщил о намерении выделить дополнительные 700 миллионов евро на военную помощь Украине в 2026 году.

"Вместо решения насущных проблем дома политическое руководство Королевства предпочитает отдать 700 миллионов евро киевской хунте, заведомо понимая, что эти деньги будут разворованы и не принесут простым украинцам ничего, кроме затягивания конфликта", - прокомментировали планы Гааги в российской дипмиссии.

Там отметили, что возникает вопрос еще в том, сколько останется от этой суммы "с учетом ставшей притчей во языцех украинской коррупции".

"Однако ни данный пакет, ни любой другой ситуацию не изменят... Россия будет и дальше продвигаться к достижению целей специальной военной операции и отстаивать свои интересы в сфере безопасности", - подчеркнули в посольстве.

Ранее премьер-министр Нидерландов Дик Схоф уже заявлял, что снова выделит Украине помощь в размере 3,5 миллиарда евро на 2026 год.