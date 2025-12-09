https://ria.ru/20251209/posolstvo-2060962768.html
Посольство: новая военная помощь Нидерландов Киеву затянет конфликт
Посольство: новая военная помощь Нидерландов Киеву затянет конфликт - РИА Новости, 09.12.2025
Посольство: новая военная помощь Нидерландов Киеву затянет конфликт
Посольство России в Нидерландах, комментируя РИА Новости решение Гааги выделить Украине дополнительно 700 миллионов евро на военную помощь, заявило, что эти... РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T21:22:00+03:00
2025-12-09T21:22:00+03:00
2025-12-09T21:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
нидерланды
украина
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1c/1868402604_0:145:3071:1873_1920x0_80_0_0_665f6608c5370216146119e69b469181.jpg
https://ria.ru/20250807/gollandiya-2033968969.html
https://ria.ru/20251202/ukraina-2059350917.html
нидерланды
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1c/1868402604_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_69e38904f4ece5819ed9e0ed473f1b5c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нидерланды, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Нидерланды, Украина, Россия
Посольство: новая военная помощь Нидерландов Киеву затянет конфликт
Посольство РФ: военная помощь Нидерландов Киеву в 700 млн евро затянет конфликт
ГААГА, 9 дек - РИА Новости. Посольство России в Нидерландах, комментируя РИА Новости решение Гааги выделить Украине дополнительно 700 миллионов евро на военную помощь, заявило, что эти средства будут разворованы из-за коррупции в стране и не принесут украинцам ничего, кроме затягивания конфликта.
В понедельник кабмин Нидерландов
сообщил о намерении выделить дополнительные 700 миллионов евро на военную помощь Украине
в 2026 году.
"Вместо решения насущных проблем дома политическое руководство Королевства предпочитает отдать 700 миллионов евро киевской хунте, заведомо понимая, что эти деньги будут разворованы и не принесут простым украинцам ничего, кроме затягивания конфликта", - прокомментировали планы Гааги в российской дипмиссии.
Там отметили, что возникает вопрос еще в том, сколько останется от этой суммы "с учетом ставшей притчей во языцех украинской коррупции".
"Однако ни данный пакет, ни любой другой ситуацию не изменят... Россия
будет и дальше продвигаться к достижению целей специальной военной операции и отстаивать свои интересы в сфере безопасности", - подчеркнули в посольстве.
Ранее премьер-министр Нидерландов Дик Схоф уже заявлял, что снова выделит Украине помощь в размере 3,5 миллиарда евро на 2026 год.
Объем уже реализованной военной помощи Киеву
составил почти 8,7 миллиарда евро. Правительство Нидерландов зарезервировало около 13,6 миллиарда евро на военную поддержку Украины с начала российской спецоперации в 2022 году.