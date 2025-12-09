Рейтинг@Mail.ru
США могут расширить список исключений из импортных пошлин, заявил Трамп
15:18 09.12.2025
США могут расширить список исключений из импортных пошлин, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут расширить список исключений из импортных пошлин, чтобы снизить цены на некоторые категории... РИА Новости, 09.12.2025
США могут расширить список исключений из импортных пошлин, заявил Трамп

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 9 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут расширить список исключений из импортных пошлин, чтобы снизить цены на некоторые категории дорогостоящих товаров.
"Да", - сказал Трамп в интервью газете Politico в ответ на вопрос, может ли он расширить список, если некоторые товары будут казаться американцам слишком дорогими.
При этом в том же интервью президент анонсировал намерение повысить импортные пошлины на часть товаров, в том числе для поддержки американских высокотехнологических отраслей и автопромышленности.
Апелляционный суд США в конце августа постановил, что закон 1977 года о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) не дает президенту права вводить импортные пошлины. Белый дом настаивает на наличии таких экстренных полномочий, связывая ситуацию с национальной безопасностью. Верховному суду предстоит определить, имел ли Трамп право использовать этот закон как основу для тарифной политики, которая затрагивает десятки государств. Если Верховный суд признает, что американский лидер принял решение в обход процедур, то администрации придется вернуть уплаченные импортерами пошлины.
Трамп 9 ноября отметил важное значение пошлин, введенных на иностранные товары, указав, что они улучшили уровень инфляции в стране и привели к рекордным ценам американских акций на фондовом рынке. Он также раскритиковал противников тарифной политики, подчеркнув, что Штаты получают триллионы долларов от пошлин, что поможет закрыть долг страны в 37 триллионов долларов. Кроме того, американский лидер пообещал выплатить американцам, кроме тех, у кого высокие доходы, дивиденды в 2 тысячи долларов на человека на фоне поступлений от тарифов.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Трамп рассказал о последствиях признания американских пошлин незаконными
В миреСШАДональд ТрампВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
