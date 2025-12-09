Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге задержали мужчину за переписку со школьницами - РИА Новости, 09.12.2025
15:37 09.12.2025
В Петербурге задержали мужчину за переписку со школьницами
В Петербурге задержали мужчину за переписку со школьницами

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек - РИА Новости. Сотрудники уголовного розыска из Петербурга задержали жителя Новосибирской области, подозреваемого в совершении противоправных действий в отношении петербургских школьниц, сообщила пресс-служба ГУМВД РФ по городу и Ленобласти.
"В ходе служебной командировки в Новосибирскую область сотрудники управления уголовного розыска ГУМВД России задержали 36-летнего местного жителя. Задержанный подозревается в совершении противоправных действий в отношении несовершеннолетних", - говорится в сообщении.
По оперативным данным, фигурант посредством чатов одного из мессенджеров совершил противоправные действия в отношении двух девочек из Санкт-Петербурга, 9 и 10 лет.
По данным фактам следственными органами возбуждено 2 уголовных дела по части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).
"В ходе обыска по адресу проживания фигуранта полицейские обнаружили и изъяли ноутбук и мобильный телефон, содержащие материалы порнографического содержания с участием несовершеннолетних, а также несколько десятков открытых чатов в различных мессенджерах с переписками с малолетними девочками", - добавили в пресс-службе регионального главка МВД.
Подозреваемый доставлен в Санкт-Петербург и задержан на основании статьи 91 УПК РФ.
