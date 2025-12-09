В Петербурге задержали мужчину за переписку со школьницами

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек - РИА Новости. Сотрудники уголовного розыска из Петербурга задержали жителя Новосибирской области, подозреваемого в совершении противоправных действий в отношении петербургских школьниц, сообщила пресс-служба ГУМВД РФ по городу и Ленобласти.

"В ходе обыска по адресу проживания фигуранта полицейские обнаружили и изъяли ноутбук и мобильный телефон, содержащие материалы порнографического содержания с участием несовершеннолетних, а также несколько десятков открытых чатов в различных мессенджерах с переписками с малолетними девочками", - добавили в пресс-службе регионального главка МВД.