Путин предложил членам СЧП обсудить меры поддержки участников СВО
Путин предложил членам СЧП обсудить меры поддержки участников СВО
Президент РФ Владимир Путин предложил членам СПЧ обсудить дополнительные меры поддержки участников СВО и контртеррористической операции. РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T16:54:00+03:00
2025-12-09T16:54:00+03:00
2025-12-09T17:00:00+03:00
Путин предложил членам СЧП обсудить меры поддержки участников СВО
