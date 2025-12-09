Рейтинг@Mail.ru
Путин предложил членам СЧП обсудить меры поддержки участников СВО
Специальная военная операция на Украине
 
16:54 09.12.2025
Путин предложил членам СЧП обсудить меры поддержки участников СВО
Путин предложил членам СЧП обсудить меры поддержки участников СВО - РИА Новости, 09.12.2025
Путин предложил членам СЧП обсудить меры поддержки участников СВО
Президент РФ Владимир Путин предложил членам СПЧ обсудить дополнительные меры поддержки участников СВО и контртеррористической операции. РИА Новости, 09.12.2025
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
россия
владимир путин, россия
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия
Путин предложил членам СЧП обсудить меры поддержки участников СВО

Путин предложил членам СЧП обсудить меры поддержки участников СВО и КТО

Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил членам СПЧ обсудить дополнительные меры поддержки участников СВО и контртеррористической операции.
"Сегодня мы обсудим, что еще необходимо сделать для участников специальной военной операции и контртеррористической операции, для наших ветеранов", - сказал Путин в ходе совета по развитию гражданского общества и правам человека.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Правозащитники справляются со своими задачами, заявил Путин
Вчера, 16:53
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинРоссия
 
 
Версия 2023.1 Beta
