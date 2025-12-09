Подросток поджег оборудование двух сотовых станций в Петрозаводске

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Подросток ради легкого заработка облил легковоспламеняющейся жидкостью оборудование двух сотовых станций в Петрозаводске и поджег, возбуждено дело, Подросток ради легкого заработка облил легковоспламеняющейся жидкостью оборудование двух сотовых станций в Петрозаводске и поджег, возбуждено дело, сообщили РИА Новости в СК РФ.

"Расследуется уголовное дело в отношении 16-летнего юноши. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 281 УК РФ (диверсия)... Юноша был задержан, по ходатайству следователя судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в конце ноября 2025 года подросток в мессенджере нашел группу с объявлением о возможности легкого заработка: "предлагалось за денежное вознаграждение повредить путем поджога оборудование сотовых станций".

"Несовершеннолетний откликнулся на данное предложение, после чего ему была направлена подробная инструкция совершения противоправных действий. Получив указания, несовершеннолетний приобрел в магазине легковоспламеняющиеся жидкости и в ночное время поочередно облил оборудование двух сотовых станций в Петрозаводске , после чего поджег", - рассказали в СК

Отмечается, что в результате преступления было выведено из строя оборудование, что повлекло ухудшение покрытия сотовой сети. Подчеркивается, что подросток записал преступление на видео и отправил его соучастникам. Добавляется, что полученными деньгами он распорядился по своему усмотрению.