Подросток поджег оборудование двух сотовых станций в Петрозаводске - РИА Новости, 09.12.2025
Подросток ради легкого заработка облил легковоспламеняющейся жидкостью оборудование двух сотовых станций в Петрозаводске и поджег, возбуждено дело, сообщили РИА РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T12:50:00+03:00
В Петрозаводске завели дело на подростка за поджог оборудования сотовых станций
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости.
Подросток ради легкого заработка облил легковоспламеняющейся жидкостью оборудование двух сотовых станций в Петрозаводске и поджег, возбуждено дело, сообщили
РИА Новости в СК РФ.
"Расследуется уголовное дело в отношении 16-летнего юноши. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 281 УК РФ
(диверсия)... Юноша был задержан, по ходатайству следователя судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
По данным следствия, в конце ноября 2025 года подросток в мессенджере нашел группу с объявлением о возможности легкого заработка: "предлагалось за денежное вознаграждение повредить путем поджога оборудование сотовых станций".
"Несовершеннолетний откликнулся на данное предложение, после чего ему была направлена подробная инструкция совершения противоправных действий. Получив указания, несовершеннолетний приобрел в магазине легковоспламеняющиеся жидкости и в ночное время поочередно облил оборудование двух сотовых станций в Петрозаводске
, после чего поджег", - рассказали в СК
.
Отмечается, что в результате преступления было выведено из строя оборудование, что повлекло ухудшение покрытия сотовой сети. Подчеркивается, что подросток записал преступление на видео и отправил его соучастникам. Добавляется, что полученными деньгами он распорядился по своему усмотрению.
"В настоящее время личность одного из лиц, вовлекших несовершеннолетнего в преступные действия, установлена. По уголовному делу продолжается проведение необходимых следственных действий, направленных на установление личностей и местонахождения всех соучастников преступления, а также на сбор и закрепление доказательственной базы", - отметили в ведомстве.