В Петербурге возбудили дело об убийстве новорожденного

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек - РИА Новости. Уголовное дело по факту убийства новорожденного возбуждено в Петербурге, по обвинению в преступлении задержана его мать, сообщает пресс-служба ГСУСК по городу.
"Установлено, что днем 8 декабря женщина в квартире по улице Ушинского в Санкт-Петербурге поместила своего новорожденного сына в таз, наполненный водой, и удерживала, перекрыв доступ к кислороду. В результате действий фигурантки мальчик скончался. Женщина 1989 года рождения задержана, ей предъявлено обвинение в инкриминируемом преступлении", - сообщает пресс-служба.
Источник РИА Новости в экстренных службах сообщил, что из показаний женщины следует, что у нее пропало молоко, она не смогла кормить ребенка, в связи с чем решила, что не сможет его вырастить.
В ГСУСК по городу добавили, что возбуждено уголовное дело об убийстве младенца (пункт "в" части 2 статьи 105 УК РФ).
Пресс-служба прокуратуры Петербурга проинформировала, что поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела.