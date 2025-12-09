Рейтинг@Mail.ru
Россия ждет результатов обсуждений между США и Украиной, заявил Песков - РИА Новости, 09.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:31 09.12.2025 (обновлено: 13:32 09.12.2025)
https://ria.ru/20251209/peskov-2060805663.html
Россия ждет результатов обсуждений между США и Украиной, заявил Песков
Россия ждет результатов обсуждений между США и Украиной, заявил Песков - РИА Новости, 09.12.2025
Россия ждет результатов обсуждений между США и Украиной, заявил Песков
Россия ждет результатов обсуждений, которые ведутся между США и Украиной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T13:31:00+03:00
2025-12-09T13:32:00+03:00
в мире
россия
украина
сша
мирный план сша по украине
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/17/2012897995_0:227:2310:1526_1920x0_80_0_0_532d4d5194d3ca570721a777746247fd.jpg
https://ria.ru/20251209/ssha-2060710172.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/17/2012897995_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bde72cb7083db2a295a63c86981cfd61.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, сша, мирный план сша по украине, дмитрий песков
В мире, Россия, Украина, США, Мирный план США по Украине, Дмитрий Песков
Россия ждет результатов обсуждений между США и Украиной, заявил Песков

Песков: РФ ждет результатов встреч между США и Украиной

© AP Photo / Vadim GhirdaФлаги США и Украины
Флаги США и Украины - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Флаги США и Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Россия ждет результатов обсуждений, которые ведутся между США и Украиной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы ждем результатов этого обсуждения (между США и Украиной - ред.)", - сказал Песков журналистам.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
"Единственная надежда": в США предсказали бегство Зеленского с Украины
Вчера, 04:22
 
В миреРоссияУкраинаСШАМирный план США по УкраинеДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала