Минздрав решает вопросы россиян, поступающие на прямую линию с Путиным - РИА Новости, 09.12.2025
12:55 09.12.2025 (обновлено: 13:11 09.12.2025)
Минздрав решает вопросы россиян, поступающие на прямую линию с Путиным
2025-12-09T12:55:00+03:00
2025-12-09T13:11:00+03:00
общество
россия
дмитрий песков
итоги года с владимиром путиным — 2025
россия
общество, россия, дмитрий песков, итоги года с владимиром путиным — 2025
Общество, Россия, Дмитрий Песков, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Минздрав России оперативно и эффективно решает срочные вопросы россиян, которые поступают на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков отметил, что обрабатывать вопросы россиян помогает ряд министерств во главе с Минздравом.
"Дело в том, что целый ряд министерств, я бы сказал так, во главе с Минздравом. Вот Минздрав наиболее активный. Они еще до начала сбора вопросов, собственно, обратились к организаторам проекта и сказали: "Ребята, вот чего будет срочно, просто отправляйте". Когда действительно такие срочные вопросы к гражданам: "Отправляйте, будем по ходу разбираться, не дожидаясь проверки". И они это делают, и делают очень эффективно", - сказал Песков журналистам.
Президент России Владимир Путин проводит специальную программу Итоги года с Владимиром Путиным в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Песков рассказал о подготовке к прямой линии с Путиным
ОбществоРоссияДмитрий ПесковИтоги года с Владимиром Путиным — 2025
 
 
