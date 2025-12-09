Минздрав решает вопросы россиян, поступающие на прямую линию с Путиным

https://ria.ru/20251209/peskov-2060793804.html
россия
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Минздрав России оперативно и эффективно решает срочные вопросы россиян, которые поступают на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков
отметил, что обрабатывать вопросы россиян помогает ряд министерств во главе с Минздравом.
"Дело в том, что целый ряд министерств, я бы сказал так, во главе с Минздравом. Вот Минздрав наиболее активный. Они еще до начала сбора вопросов, собственно, обратились к организаторам проекта и сказали: "Ребята, вот чего будет срочно, просто отправляйте". Когда действительно такие срочные вопросы к гражданам: "Отправляйте, будем по ходу разбираться, не дожидаясь проверки". И они это делают, и делают очень эффективно", - сказал Песков журналистам.