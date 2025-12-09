https://ria.ru/20251209/peregovory-2060776319.html
Кремль анонсировал переговоры Путина с президентом Индонезии
Президент РФ Владимир Путин 10 декабря проведет переговоры с президентом Индонезии Прабово Субианто, который посетит Москву с рабочим визитом, сообщает... РИА Новости, 09.12.2025
