Рейтинг@Mail.ru
Кремль анонсировал переговоры Путина с президентом Индонезии - РИА Новости, 09.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:04 09.12.2025 (обновлено: 12:07 09.12.2025)
https://ria.ru/20251209/peregovory-2060776319.html
Кремль анонсировал переговоры Путина с президентом Индонезии
Кремль анонсировал переговоры Путина с президентом Индонезии - РИА Новости, 09.12.2025
Кремль анонсировал переговоры Путина с президентом Индонезии
Президент РФ Владимир Путин 10 декабря проведет переговоры с президентом Индонезии Прабово Субианто, который посетит Москву с рабочим визитом, сообщает... РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T12:04:00+03:00
2025-12-09T12:07:00+03:00
индонезия
москва
владимир путин
прабово субианто
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1f/1963188828_0:174:2954:1836_1920x0_80_0_0_9e3c9d63bd42311b9a3d6835bca8afb5.jpg
https://ria.ru/20251208/indoneziya-2060583916.html
индонезия
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1f/1963188828_96:0:2827:2048_1920x0_80_0_0_ca1b4b872aa221eb040a99a74be4f2e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
индонезия, москва, владимир путин, прабово субианто, россия
Индонезия, Москва, Владимир Путин, Прабово Субианто, Россия
Кремль анонсировал переговоры Путина с президентом Индонезии

Путин проведет переговоры с президентом Индонезии Субианто 10 декабря

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Прабово Субианто
Владимир Путин и Прабово Субианто - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Владимир Путин и Прабово Субианто. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин 10 декабря проведет переговоры с президентом Индонезии Прабово Субианто, который посетит Москву с рабочим визитом, сообщает пресс-служба Кремля.
"Десятого декабря президент Российской Федерации Владимир Путин проведет переговоры с президентом Республики Индонезии Прабово Субианто, который посетит Москву с рабочим визитом", - говорится в сообщении.
Деловой район в Джакарте, Индонезия - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Минпромторг рассказал о российском экспорте в Индонезию
8 декабря, 14:50
 
ИндонезияМоскваВладимир ПутинПрабово СубиантоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала