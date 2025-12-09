Рейтинг@Mail.ru
Овчинский: лекцию о конструктивизме проведут в павильоне "Макет Москвы"
10:00 09.12.2025
https://ria.ru/20251209/ovchinskiy-2060698126.html
Овчинский: лекцию о конструктивизме проведут в павильоне "Макет Москвы"
Овчинский: лекцию о конструктивизме проведут в павильоне "Макет Москвы"

Пресс-служба департамента градостроительной политики.
Пресс-служба департамента градостроительной политики. - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Пресс-служба департамента градостроительной политики.. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. В среду, 10 декабря, на ВДНХ в павильоне "Макет Москвы" состоится лекция о конструктивизме, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Мероприятие будет приурочено к 145-му юбилею архитектора Леонида Веснина, известного своими проектами промышленных и жилых зданий. Лекцию под названием "Братья Веснины. Новаторы времени" прочитает доцент Московского архитектурного института Елена Каратун. Начало в 17:00.
Министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Овчинский: фасад обустраивают в ЖК по реновации на Краснодарской улице
8 декабря, 10:05
"Гости павильона, интересующиеся архитектурой и желающие узнать предпосылки современного облика Москвы, вместе с лектором проследят путь становления братьев Весниных, их поиск новых путей в развитии городской архитектуры. Мероприятие позволит больше узнать о прошлом нашей страны и покажет связь традиций с современными градостроительными проектами", – приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.
В ходе лекции слушатели познакомятся со знаковыми конкурсными и реализованными проектами и узнают о причинах возникновения конструктивизма. Кроме того, посетители павильона смогут посмотреть светотехнические шоу, которые будут идти каждые полчаса с 11:00 до 19:30, отмечается в сообщении департамента градостроительной политики.
Сам павильон "Макет Москвы" открыт для посещения с 10:00 до 20:00 и все дни недели, кроме понедельника. Вход бесплатный.
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Овчинский: ЖК на 134 квартиры строят по реновации в районе Лосиноостровский
4 декабря, 09:02
 
Москва Владислав Овчинский Градостроительный комплекс Москвы Департамент градостроительной политики г. Москвы
 
 
