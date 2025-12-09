Овчинский: лекцию о конструктивизме проведут в павильоне "Макет Москвы"

МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. В среду, 10 декабря, на ВДНХ в павильоне "Макет Москвы" состоится лекция о конструктивизме, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Мероприятие будет приурочено к 145-му юбилею архитектора Леонида Веснина, известного своими проектами промышленных и жилых зданий. Лекцию под названием "Братья Веснины. Новаторы времени" прочитает доцент Московского архитектурного института Елена Каратун. Начало в 17:00.

"Гости павильона, интересующиеся архитектурой и желающие узнать предпосылки современного облика Москвы, вместе с лектором проследят путь становления братьев Весниных, их поиск новых путей в развитии городской архитектуры. Мероприятие позволит больше узнать о прошлом нашей страны и покажет связь традиций с современными градостроительными проектами", – приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.

В ходе лекции слушатели познакомятся со знаковыми конкурсными и реализованными проектами и узнают о причинах возникновения конструктивизма. Кроме того, посетители павильона смогут посмотреть светотехнические шоу, которые будут идти каждые полчаса с 11:00 до 19:30, отмечается в сообщении департамента градостроительной политики.