Московские студенты увидят хронику победы над японским милитаризмом

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Выставка, подготовленная на основе мобильной экспозиции "Освобождение. Советско-японская война 1945 года" в рамках всероссийского историко-патриотического проекта "Освобождение. Мир народам", открылась 9 декабря, в День героев Отечества, в Государственном университете просвещения (ГУП) в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.

Выставки, созданные медиагруппой "Россия сегодня" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, проходят в разных городах России. В их основе лежит фотоархив Совинформбюро 1943–1945 гг., правообладателем которого является медиагруппа "Россия сегодня". Экспозиция дополнена интерактивными просветительскими материалами: лонгридами, подкастами, викторинами и пр.

Модуль "Освобождение. Советско-японская война 1945 года" представляет редкие исторические кадры, сделанные военными корреспондентами. На них можно увидеть просторы Маньчжурии, Корейского полуострова и острова Сахалин, встречи советских офицеров с жителями освобожденных территорий. Фотографии стали документальным свидетельством героических страниц истории, многие из них выставляются впервые.

В открытии выставки приняли участие представители студенческого актива университета, преподаватели и сотрудники факультета истории, политологии и права. Доктор исторических наук, профессор кафедры всеобщей истории Государственного университета просвещения Сергей Воронин прочитал участникам мероприятия лекцию, посвященная хронологии событий Советско-японской войны, значении победы и ее влиянии на события настоящего.

Один из ключевых вызовов XXI века — сохранение исторической памяти, подчеркнула ректор ГУП Наталия Наумова.

"Это актуально для каждой страны, для каждого народа, но особенно для нас. Это ответ на многочисленные внешние попытки переписать историю XX века, историю Второй мировой и Великой Отечественной войны. Противодействие этому требует опоры на неопровержимые факты во имя исторической справедливости. Отдельные слова благодарности — РИА Новости за фотовыставку "Освобождение. Мир народам”, которая через исторические фотодокументы показывает героический подвиг советского солдата, тружеников тыла и великую Победу советского народа", — заявила она.