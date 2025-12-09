Рейтинг@Mail.ru
В аэропорту Казани ввели временные ограничения на полеты - РИА Новости, 09.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:53 09.12.2025
https://ria.ru/20251209/ogranicheniya-2060718365.html
В аэропорту Казани ввели временные ограничения на полеты
В аэропорту Казани ввели временные ограничения на полеты - РИА Новости, 09.12.2025
В аэропорту Казани ввели временные ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Казани, сообщает Росавиация. РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T06:53:00+03:00
2025-12-09T06:53:00+03:00
казань
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/04/2059743898_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_802df369e0de0feebcc733d465f80a61.jpg
https://ria.ru/20251209/ogranicheniya-2060717988.html
казань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/04/2059743898_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4aec59252e2f413977cbcb7fdd8e0c63.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
казань, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Казань, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В аэропорту Казани ввели временные ограничения на полеты

Росавиация: в аэропорту Казани ввели временные ограничения на полеты

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкМеждународный аэропорт Казани имени Габдуллы Тукая
Международный аэропорт Казани имени Габдуллы Тукая - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Международный аэропорт Казани имени Габдуллы Тукая. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Казани, сообщает Росавиация.
"Аэропорт Казани. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.
Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, уточнило ведомство.
Здание терминала C2 в международном аэропорту Волгограда - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
В аэропортах Волгограда и Краснодара сняли ограничения на полеты
Вчера, 06:46
 
КазаньФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала