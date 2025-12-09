https://ria.ru/20251209/ogranichenija-2060952827.html
В Домодедово ввели временные ограничения на полеты
В Домодедово ввели временные ограничения на полеты - РИА Новости, 09.12.2025
В Домодедово ввели временные ограничения на полеты
Временные ограничения на использование воздушного пространства введены в районе аэропорта "Домодедово", сообщает Росавиация. РИА Новости, 09.12.2025
В Домодедово ввели временные ограничения на полеты
В аэропорту Домодедово ввели временные ограничения