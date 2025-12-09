Рейтинг@Mail.ru
В Домодедово ввели временные ограничения на полеты
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:16 09.12.2025
В Домодедово ввели временные ограничения на полеты
В Домодедово ввели временные ограничения на полеты
Временные ограничения на использование воздушного пространства введены в районе аэропорта "Домодедово", сообщает Росавиация. РИА Новости, 09.12.2025
специальная военная операция на украине
домодедово (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
домодедово (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Специальная военная операция на Украине, Домодедово (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В Домодедово ввели временные ограничения на полеты

В аэропорту Домодедово ввели временные ограничения

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкАэропорт "Домодедово"
Аэропорт Домодедово - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Аэропорт "Домодедово". Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Временные ограничения на использование воздушного пространства введены в районе аэропорта "Домодедово", сообщает Росавиация.
"В связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе "Домодедово" аэропорт принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами", - говорится в сообщении.
Отмечается, что возможны корректировки в расписании части рейсов. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Специальная военная операция на УкраинеДомодедово (аэропорт)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
