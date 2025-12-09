МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. В Одессе сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) спрятались в помещении, где, согласно вывеске, находится общественный туалет, видео появились в украинских СМИ.
"В Одессе появился туалет с сюрпризом", — говорится в публикации.
СМИ: в Одессе придумали оригинальный способ не воевать с Россией
8 декабря, 14:21
На кадрах видно, что указатель "Туалет", размещенный на фасаде здания, ведет вовсе не в санитарное помещение, а в комнату, где работают сотрудники военкомата.
ВСУ в последнее время столкнулись с нехваткой личного состава, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию граждан, подлежащих мобилизации, приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео, на которых представители ТЦК увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая их.
При этом мужчины призывного возраста всеми силами уклоняются от призыва: нелегально бегут с Украины, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов стали массовыми. Они злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для поимки мужчин.
"Никогда не вернет". В США внезапно высказались об Одессе
8 декабря, 16:18