Рейтинг@Mail.ru
В Одессе появился туалет с сюрпризом - РИА Новости, 09.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:53 09.12.2025 (обновлено: 20:11 09.12.2025)
https://ria.ru/20251209/odessa-2060936838.html
В Одессе появился туалет с сюрпризом
В Одессе появился туалет с сюрпризом - РИА Новости, 09.12.2025
В Одессе появился туалет с сюрпризом
В Одессе сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) спрятались в помещении, где, согласно вывеске, находится общественный туалет, видео появились в РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T18:53:00+03:00
2025-12-09T20:11:00+03:00
одесса
украина
дмитрий лубинец
вооруженные силы украины
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060932865_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_03370c39c4cdb382e08bb6409e56d530.jpg
https://ria.ru/20251208/odessa-2060574063.html
https://ria.ru/20251208/odessa-2060606370.html
одесса
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Неожиданные гости в общественном туалете Одессы
Неожиданные гости в общественном туалете Одессы
2025-12-09T18:53
true
PT0M09S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060932865_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_6d03d5d6b62d98fd07f606beb58f83ad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
одесса, украина, дмитрий лубинец, вооруженные силы украины, верховная рада украины
Одесса, Украина, Дмитрий Лубинец, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
В Одессе появился туалет с сюрпризом

В Одессе сотрудники ТЦК спрятались в замаскированном под туалет помещении

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. В Одессе сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) спрятались в помещении, где, согласно вывеске, находится общественный туалет, видео появились в украинских СМИ.
Одессе появился туалет с сюрпризом", — говорится в публикации.
Потемкинская лестница в Одессе - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
СМИ: в Одессе придумали оригинальный способ не воевать с Россией
8 декабря, 14:21
На кадрах видно, что указатель "Туалет", размещенный на фасаде здания, ведет вовсе не в санитарное помещение, а в комнату, где работают сотрудники военкомата.
ВСУ в последнее время столкнулись с нехваткой личного состава, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию граждан, подлежащих мобилизации, приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео, на которых представители ТЦК увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая их.
При этом мужчины призывного возраста всеми силами уклоняются от призыва: нелегально бегут с Украины, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов стали массовыми. Они злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для поимки мужчин.
Одесса - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
"Никогда не вернет". В США внезапно высказались об Одессе
8 декабря, 16:18
 
ОдессаУкраинаДмитрий ЛубинецВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала