https://ria.ru/20251209/novosibirsk-2060749638.html
В педколледже в Новосибирске ликвидировали открытое горение
В педколледже в Новосибирске ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 09.12.2025
В педколледже в Новосибирске ликвидировали открытое горение
Открытое горение ликвидировано на пожаре в здании Новосибирского педагогического колледжа, сообщает ГУМЧС по региону. РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T10:40:00+03:00
2025-12-09T10:40:00+03:00
2025-12-09T10:41:00+03:00
происшествия
россия
новосибирск
новосибирская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060719372_0:1:1279:720_1920x0_80_0_0_b7a696d1fd42e3a1a8b79fcdf333a273.png
https://ria.ru/20251209/pozhar-2060715642.html
россия
новосибирск
новосибирская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060719372_126:0:1086:720_1920x0_80_0_0_0bf39fa44c64d7787fc57bb4de14e5e4.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, новосибирск, новосибирская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Новосибирск, Новосибирская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В педколледже в Новосибирске ликвидировали открытое горение
Пожар в здании педагогического колледжа в Новосибирске потушили