В Новосибирске открыли бюст дважды Героя России Михаила Гудкова
10:35 09.12.2025
В Новосибирске открыли бюст дважды Героя России Михаила Гудкова
Бюст единственного дважды Героя России, заместителя главкома ВМФ РФ генерал-майора Михаила Гудкова, открыли в Новосибирске в День героев Отечества у здания...
В Новосибирске открыли бюст дважды Героя России Михаила Гудкова

НОВОСИБИРСК, 9 дек – РИА Новости. Бюст единственного дважды Героя России, заместителя главкома ВМФ РФ генерал-майора Михаила Гудкова, открыли в Новосибирске в День героев Отечества у здания лицея №81, где учился будущий генерал, передает корреспондент РИА Новости.
Легендарный комбриг 155-й отдельной гвардейской Курской, орденов Жукова и Суворова бригады морской пехоты с позывным "Варяг", первый и единственный дважды Герой Российской Федерации Михаил Гудков погиб на курской земле 2 июля, выполняя боевую задачу в приграничной зоне.
"Он командир был с большой буквы. Как говорят сами офицеры, офицер новой градации. Ребята говорили: "Появился Гудков, значит будет все хорошо". Даже рассказывают такую ситуацию, что ребята попали в окружение и уже решили, что пропадут, их возьмут в плен и вдруг откуда ни возьмись появляется Гудков по связи. Чем он их там вдохновил, что им рассказал, но они вышли из этой ситуации, им сразу пришла уверенность, что все будет хорошо. То есть он был генералом именно "народным", как они его называли. Не отсиживался в кабинетах", - сказала журналистам на церемонии открытия бюста мама Михаила Ольга Гудкова.
Она рассказала, что одноклассники в школе называли Михаила "наша ходячая энциклопедия". Учеба всегда давалась легко и где бы он ни учился, учился на "отлично". По окончании школы поступил сразу в два института и военное училище, но в итоге выбрал путь военного.
"В старших классах задиристый был парень, не идеального поведения. Но никогда он не обижал беззащитных, всегда стоял на стороне слабых. Хулиганом не был, но лидеры всегда не всем угодны, наверное. Они должны чем-то отличаться", - сказала Гудкова.
Михаил Евгеньевич Гудков родился 11 января 1983 года в Донецкой области. Его детство и юность прошли в Новосибирске, в военном городке "Гвардейский" по месту военной службы отца. Михаил Гудков в 1989-2000 годах учился в 81-й школе в Калининском районе Новосибирска. После поступил в Новосибирское высшее военное командное училище.
Гудков был назначен на должность заместителя главкома ВМФ России в апреле. За заслуги в деле обеспечения обороноспособности страны был удостоен высшего звания - Герой Российской Федерации. Кроме того, он награжден двумя орденами Мужества, государственными и ведомственными наградами Минобороны РФ. 6 июля 2025 года президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о его награждении вторым знаком особого отличия – медалью "Золотая Звезда", посмертно.
Посетитель на открытии выставки Герои Отечества. Георгиевская история России в День Героев Отечества - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
День героев Отечества в России: какого числа, история и традиции праздника
