В Новосибирске открыли бюст дважды Героя России Михаила Гудкова

"Он командир был с большой буквы. Как говорят сами офицеры, офицер новой градации. Ребята говорили: "Появился Гудков, значит будет все хорошо". Даже рассказывают такую ситуацию, что ребята попали в окружение и уже решили, что пропадут, их возьмут в плен и вдруг откуда ни возьмись появляется Гудков по связи. Чем он их там вдохновил, что им рассказал, но они вышли из этой ситуации, им сразу пришла уверенность, что все будет хорошо. То есть он был генералом именно "народным", как они его называли. Не отсиживался в кабинетах", - сказала журналистам на церемонии открытия бюста мама Михаила Ольга Гудкова.