https://ria.ru/20251209/novosibirsk-2060725532.html
СУСК назвал предварительную причину возгорания в педколледже в Новосибирске
СУСК назвал предварительную причину возгорания в педколледже в Новосибирске - РИА Новости, 09.12.2025
СУСК назвал предварительную причину возгорания в педколледже в Новосибирске
Причиной возгорания в здании Новосибирского педагогического колледжа, по предварительным данным, стало замыкание электропроводки сообщает СУСК по Новосибирской... РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T08:41:00+03:00
2025-12-09T08:41:00+03:00
2025-12-09T09:55:00+03:00
происшествия
новосибирск
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060737175_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_dbcf5721a5d18f1e094510edec5d6656.jpg
https://ria.ru/20251209/novosibirsk-2060723001.html
новосибирск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060737175_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_b51ba1b2de2cda588ba45da347824e31.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новосибирск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Новосибирск, Следственный комитет России (СК РФ)
СУСК назвал предварительную причину возгорания в педколледже в Новосибирске
СУСК: пожар в колледже в Новосибирске, предварительно, произошел из-за замыкания