СУСК назвал предварительную причину возгорания в педколледже в Новосибирске - РИА Новости, 09.12.2025
08:41 09.12.2025 (обновлено: 09:55 09.12.2025)
СУСК назвал предварительную причину возгорания в педколледже в Новосибирске
СУСК назвал предварительную причину возгорания в педколледже в Новосибирске
СУСК назвал предварительную причину возгорания в педколледже в Новосибирске

СУСК: пожар в колледже в Новосибирске, предварительно, произошел из-за замыкания

© Фото : СУ СК России по Новосибирской области/TelegramЛиквидация пожара в педагогическом колледже в Новосибирске. 9 декабря 2025
НОВОСИБИРСК, 9 дек - РИА Новости. Причиной возгорания в здании Новосибирского педагогического колледжа, по предварительным данным, стало замыкание электропроводки сообщает СУСК по Новосибирской области.
По данным МЧС РФ, пожар произошел во вторник в педагогическом колледже в Новосибирске, эвакуированы 670 человек. Возгорание произошло в кабинете на третьем этаже и перешло на крышу трехэтажного здания на площади 700 квадратных метров. Тушение продолжается.
"По предварительным данным, причиной возгорания явилось замыкание проводки. В результате происшествия пострадавших нет", - говорится в сообщении.
По факту пожара следователи организовали проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей 293 УК РФ (халатность).
"Проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего", - сообщили в следственном управлении.
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Тушение колледжа в Новосибирске осложнено особенностями здания
Вчера, 08:10
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
