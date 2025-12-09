Рейтинг@Mail.ru
Тушение колледжа в Новосибирске осложнено особенностями здания
08:10 09.12.2025
Тушение колледжа в Новосибирске осложнено особенностями здания
Тушение колледжа в Новосибирске осложнено особенностями здания
Тушение здания Новосибирского педагогического колледжа осложняется конструктивными особенностями здания 1937 года постройки с деревянными пустотными... РИА Новости, 09.12.2025
Тушение колледжа в Новосибирске осложнено особенностями здания

Тушение колледжа в Новосибирске усложняют деревянные перекрытия

НОВОСИБИРСК, 9 дек – РИА Новости. Тушение здания Новосибирского педагогического колледжа осложняется конструктивными особенностями здания 1937 года постройки с деревянными пустотными перекрытиями, сообщает ГУМЧС по региону.
По данным МЧС РФ, пожар произошел во вторник в педагогическом колледже в Новосибирске, эвакуированы 670 человек. По данным ведомства, возгорание произошло в кабинете на третьем этаже и перешло на крышу трехэтажного здания. Прокуратура региона сообщила о том, что пожар локализован и потушен на площади 700 квадратных метров. Продолжается проливка и выявление скрытых очагов горения.
«
"Тушение осложняется конструктивными особенностями здания 1937 года постройки, перекрытия деревянные, пустотные. Группировка сил и средств увеличена. Работы по тушению продолжают 85 человек и 24 единиц техники", - сообщили в ГУМЧС.
В главке добавили, что снаружи тушение продолжают при помощи высотной техники, а внутри здания работают шесть звеньев газодымозащитной службы.
В Кашире потушили пожар в здании администрации
8 декабря, 11:33
 
ПроисшествияРоссияНовосибирскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
