Из горящего колледжа в Новосибирске эвакуировали 670 человек
07:29 09.12.2025 (обновлено: 07:46 09.12.2025)
Из горящего колледжа в Новосибирске эвакуировали 670 человек
Пожар произошел в педагогическом колледже в Новосибирске, эвакуированы 670 человек, информация о пострадавших не поступала, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 09.12.2025
происшествия, новосибирск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Новосибирск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
© МЧС Новосибирской областиЛиквидация пожара в педагогическом колледже Новосибирска сотрудниками МЧС. Кадр из видео
© МЧС Новосибирской области
Ликвидация пожара в педагогическом колледже Новосибирска сотрудниками МЧС. Кадр из видео
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Пожар произошел в педагогическом колледже в Новосибирске, эвакуированы 670 человек, информация о пострадавших не поступала, сообщает пресс-служба МЧС России.
По данным ведомства, возгорание произошло в кабинете на третьем этаже и перешло на крышу трёхэтажного здания Новосибирского педагогического колледжа. На месте развернули штаб пожаротушения, Наращивается группировка сил и средств.
"Из учебного заведения проведена эвакуация. Со слов администрации, внутри здания людей нет. К ликвидации пожара привлечено 67 человек и 17 единиц техники. Дальнейшая информация уточняется. Эвакуировано 670 учащихся. Информация о пострадавших не поступала. Тушение пожара продолжается", - говорится в сообщении.
Сотрудник пожарной охраны МЧС России - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
На юго-западе Москвы ликвидировали пожар в строительном городке
