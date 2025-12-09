Из горящего колледжа в Новосибирске эвакуировали 670 человек

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Пожар произошел в педагогическом колледже в Новосибирске, эвакуированы 670 человек, информация о пострадавших не поступала, сообщает пресс-служба МЧС России.

По данным ведомства, возгорание произошло в кабинете на третьем этаже и перешло на крышу трёхэтажного здания Новосибирского педагогического колледжа. На месте развернули штаб пожаротушения, Наращивается группировка сил и средств.