Из горящего колледжа в Новосибирске эвакуировали 670 человек
Из горящего колледжа в Новосибирске эвакуировали 670 человек
Из горящего колледжа в Новосибирске эвакуировали 670 человек
09.12.2025
2025-12-09T07:29:00+03:00
2025-12-09T07:29:00+03:00
2025-12-09T07:46:00+03:00
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Пожар произошел в педагогическом колледже в Новосибирске, эвакуированы 670 человек, информация о пострадавших не поступала, сообщает пресс-служба МЧС России.
По данным ведомства, возгорание произошло в кабинете на третьем этаже и перешло на крышу трёхэтажного здания Новосибирского педагогического колледжа. На месте развернули штаб пожаротушения, Наращивается группировка сил и средств.
"Из учебного заведения проведена эвакуация. Со слов администрации, внутри здания людей нет. К ликвидации пожара привлечено 67 человек и 17 единиц техники. Дальнейшая информация уточняется. Эвакуировано 670 учащихся. Информация о пострадавших не поступала. Тушение пожара продолжается", - говорится в сообщении.