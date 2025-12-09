Новолуние в декабре: что ждать от лунного цикла в конце 2025 года

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Новолуние в декабре – важная фаза луны, когда обновляется энергия, меняются ритмы и ощущается эмоциональный подъем. Узнайте дату, время и рекомендации для этого дня в материале РИА Новости.

Новолуние в декабре

Декабрьское новолуние традиционно считается моментом обновления, когда фаза луны меняет цикл и дает ощущение нового начала. В 2025 году это астрономическое явление происходит в знаке Стрельца, что усиливает тематику поиска смысла, философии, внутренней свободы и планирования. В такие дни лунного месяца энергии земли, солнцем освещающей Луну, и землей, находящейся в особом положении, взаимодействуют иначе, чем в период полнолуния.

Эта фаза считается символом свежих идей, новых решений и мягкого внутреннего перезагрузочного периода. Многие отмечают, что именно декабрьское новолуние дает сильный импульс для переосмысления года и подготовки к новым целям.

Какого числа будет

Точная дата – 20 декабря, и именно в этот день Луна находится в фазе полного обновления. Пик явления наступает в момент, когда Луна и Солнце выстраиваются в одном знаке – на этот раз в Стрельце на 28°24’.

Это положение фиксирует мощный момент синхронизации: энергии становятся спокойнее, а эмоциональный фон стабилизируется. Время новолуния – период, когда не стоит перегружать себя делами. Через сутки начнется растущая луна, а вместе с ней – активный подъем сил.

Где наблюдать

Новолуние – фаза, когда Луна не видна на небе, поскольку полностью скрыта светом солнца. Поэтому прямого визуального наблюдения нет, но астрономически явление фиксируется по времени. Жители большинства стран Европы и Азии смогут отметить переход лунного цикла в календаре и по изменениям в природе – более тихому небу, ровному освещению, особой влажности воздуха и влиянию на воды и приливы.

Что можно и нельзя делать в новолуние

Декабрь – время завершения большого годового периода, поэтому влияние новолуния ощущается особенно ярко.

Что рекомендуется

продумывать планы на год и ставить цели – новолуние дает толчок к новому циклу;

заниматься практиками спокойствия: медитацией, дневниковыми записями, подведением итогов;

уделить внимание внутренним вопросам, которые давно откладывались.

Чего не стоит делать

начинать сложные хирургические операции – лунные дни считаются неблагоприятными;

принимать импульсивные решения – энергия еще нестабильна;

перегружать организм тяжелой физической нагрузкой;

ввязываться в конфликты – эмоциональный фон может быть неустойчивым.

Организм под влиянием Луны в Стрельце более чувствителен. Поэтому телу нужен мягкий режим и внимание к самочувствию.

Мнение эксперта

Елена Ростовская, астролог школы ALIASTRO дает несколько рекомендаций о том, как вести себя в этот день: "Новолуние в декабре будет 20.12 в знаке Стрелец и будет переходящим в знак козерога. 20.12 еще уместно будет мечтать и писать желания, а далее подождите новогодней ночи.

Луна будет расти, энергии наши тоже, главное не перерасходуйте. На этом новолунии может захотеться гульнуть на полную, чтобы не перерасходовать бюджет, составьте списки необходимого. Соблазнов будет много.

Следом за новолунием идет День зимнего солнцестояния. (Когда день самый короткий и самая длинная ночь) мощный день, но вопреки мнениям любителей загадывать желания, поясню. 21.12 нас поглотила тьма и кому мы их загадаем, наше Солнце "в отпуске в другом полушарии" не те аспекты для волшебства. Хотя дата привлекательная.