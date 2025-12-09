Рейтинг@Mail.ru
В Красноармейском районе ликвидировали американского наемника - РИА Новости, 09.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:10 09.12.2025
https://ria.ru/20251209/naemnik-2060916249.html
В Красноармейском районе ликвидировали американского наемника
В Красноармейском районе ликвидировали американского наемника - РИА Новости, 09.12.2025
В Красноармейском районе ликвидировали американского наемника
Американский наемник, воевавший в составе международной бригады украинской нацгвардии, ликвидирован в Красноармейском районе, сообщает местный портал VTDigger... РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T18:10:00+03:00
2025-12-09T18:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
красноармейский район
украина
вермонт
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978490771_0:219:3072:1947_1920x0_80_0_0_149878ffa7dd10fd9a41c61f52a5be72.jpg
https://ria.ru/20250912/ukraina-2041480583.html
https://ria.ru/20250923/naemnik-2043768397.html
красноармейский район
украина
вермонт
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978490771_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_8bf4fb19d51402f35cd8c4d954af2673.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, красноармейский район, украина, вермонт, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Красноармейский район, Украина, Вермонт, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Красноармейском районе ликвидировали американского наемника

В Красноармейском районе ликвидировали американского наемника Марио

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские военнослужащие несут тело погибшего
Украинские военнослужащие несут тело погибшего - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© AP Photo / Leo Correa
Украинские военнослужащие несут тело погибшего. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Американский наемник, воевавший в составе международной бригады украинской нацгвардии, ликвидирован в Красноармейском районе, сообщает местный портал VTDigger со ссылкой на его семью.
Как отмечается в сообщении портала, "житель штата Вермонт 33 лет... Эндрю Дэвид Марио" ликвидирован "3 декабря... в... (Красноармейском районе - ред.)".
Военнослужащие штурмовых подразделений ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
На Украине ликвидировали японского наемника
12 сентября, 14:55
По данным портала, Марио отправился на Украину прошлым летом и обучался в украинской нацгвардии.
О смерти наемника его родителям сообщили сотрудники американского посольства в Киеве.
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
Иностранные наемники на военном полигоне - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
На Украине ликвидировали испанского наемника
23 сентября, 15:26
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКрасноармейский районУкраинаВермонтМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала