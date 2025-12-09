МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Американский наемник, воевавший в составе международной бригады украинской нацгвардии, ликвидирован в Красноармейском районе, сообщает местный портал VTDigger со ссылкой на его семью.
Как отмечается в сообщении портала, "житель штата Вермонт 33 лет... Эндрю Дэвид Марио" ликвидирован "3 декабря... в... (Красноармейском районе - ред.)".
По данным портала, Марио отправился на Украину прошлым летом и обучался в украинской нацгвардии.
О смерти наемника его родителям сообщили сотрудники американского посольства в Киеве.
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
