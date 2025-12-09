В Москве установили более 450 городских указателей с куар-кодом

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Свыше 450 городских указателей с куар-кодом были установлены с начала этого года в столице, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"С начала 2025 года в Москве установлен 451 новый городской указатель с куар-кодом, а на уже имеющихся появилось почти 1,3 тысячи информационных полей с таким кодом. Об этом рассказали в комплексе городского хозяйства Москвы. В общей сложности сегодня в столице городские указатели снабжены 6588 информационными полями с куар-кодами", - говорится в сообщении.