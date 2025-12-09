Рейтинг@Mail.ru
В Москве установили более 450 городских указателей с куар-кодом - РИА Новости, 09.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
15:28 09.12.2025
https://ria.ru/20251209/moskva-2060847472.html
В Москве установили более 450 городских указателей с куар-кодом
В Москве установили более 450 городских указателей с куар-кодом - РИА Новости, 09.12.2025
В Москве установили более 450 городских указателей с куар-кодом
Свыше 450 городских указателей с куар-кодом были установлены с начала этого года в столице, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T15:28:00+03:00
2025-12-09T15:28:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
москва
капремонт в москве
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060846011_178:0:1600:800_1920x0_80_0_0_24e2dc0523bad272b2413da9da5e5594.jpg
https://ria.ru/20251209/moskva-2060761067.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060846011_489:0:1556:800_1920x0_80_0_0_aae8346faf053ef89ba41272ad5d9bd2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, капремонт в москве
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Москва, Капремонт в Москве
В Москве установили более 450 городских указателей с куар-кодом

В Москве с начала года установили более 450 городских указателей с куар-кодом

© Фото : ГБУ "Московский аналитический центр"Городские указатели с QR-кодом в Москве
Городские указатели с QR-кодом в Москве - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© Фото : ГБУ "Московский аналитический центр"
Городские указатели с QR-кодом в Москве
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Свыше 450 городских указателей с куар-кодом были установлены с начала этого года в столице, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
"С начала 2025 года в Москве установлен 451 новый городской указатель с куар-кодом, а на уже имеющихся появилось почти 1,3 тысячи информационных полей с таким кодом. Об этом рассказали в комплексе городского хозяйства Москвы. В общей сложности сегодня в столице городские указатели снабжены 6588 информационными полями с куар-кодами", - говорится в сообщении.
Как отмечается на сайте, при наведении камеры смартфона на код указателя открывается ссылка с информацией о герое или памятном событии, с которым связан интересующий объект или адрес. Через эту страницу также можно проложить удобный маршрут в навигаторе.
Модернизация газорегуляторного пункта в Москве - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
В Москве модернизировали крупный газорегуляторный пункт
Вчера, 11:13
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоМоскваКапремонт в Москве
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала