Аферисты под видом сотрудников военкомата обманули мужчину на 25 миллионов

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Мошенники, представившиеся сотрудниками военкомата, обманули 18-летнего мужчину и похитили у него 25 миллионов рублей в подмосковном Серпухове, возбуждено уголовное дело о мошенничестве, задержаны двое подозреваемых, сообщила начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
"По предварительной информации, на мобильный телефон 18-летнего жителя Серпухова поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником военкомата. Звонивший сообщил о необходимости явиться в комиссариат и под предлогом оформления записи попросил продиктовать код из SMS-сообщения, что молодой человек и сделал", - сказала она.
Петрова рассказала, что затем молодому человеку позвонили якобы сотрудники правоохранительных органов, которые стали угрожать ему возбуждением уголовного дела за финансирование ВСУ. Аферисты заставили мужчину в качестве доказательства своей непричастности предоставить видеообзор квартиры, демонстрирующий, что дома нет атрибутики, связанной с преступной деятельностью.
© Подмосковная полиция/TelegramСтудентка из Санкт-Петербурга, задержанная за помощь телефонным мошенникам
Студентка из Санкт-Петербурга, задержанная за помощь телефонным мошенникам
"Однако в кадр попал сейф. Заметив его, злоумышленники убедили парня вскрыть хранилище и передать находившиеся там денежные средства на "экспертизу" в спецслужбы. Для этого, как было заявлено, к нему направят специальных курьеров. Следуя указаниям, потерпевший забрал из родительского сейфа почти 25 миллионов рублей, сложил наличные в сумку и передал ее девушке и молодому человеку, которые вскоре подъехали к его дому", - уточнила Петрова.
По ее словам, было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали двоих курьеров, которым потерпевший ранее передал пакет с наличными: ими оказались студенты учебных заведений, 18-летняя жительница Ленинградской области и 21-летний житель Санкт-Петербурга.
"Со слов задержанных, ранее им поступили звонки от неизвестных, которые представились сотрудниками силовых ведомств и убедили их в возможной причастности к финансированию преступников. Чтобы избежать уголовной ответственности, молодые люди должны были выполнять поручения, заключавшиеся в получении денежных средств от граждан и их переводе на указанные криптовалютные кошельки, получая вознаграждение на текущие расходы", - добавила Петрова.
Она уточнила, что подозреваемые заключены под стражу. В настоящее время правоохранители устанавливают другие эпизоды противоправной деятельности задержанных.