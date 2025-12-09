Аферисты под видом сотрудников военкомата обманули мужчину на 25 миллионов

"Однако в кадр попал сейф. Заметив его, злоумышленники убедили парня вскрыть хранилище и передать находившиеся там денежные средства на "экспертизу" в спецслужбы. Для этого, как было заявлено, к нему направят специальных курьеров. Следуя указаниям, потерпевший забрал из родительского сейфа почти 25 миллионов рублей, сложил наличные в сумку и передал ее девушке и молодому человеку, которые вскоре подъехали к его дому", - уточнила Петрова.