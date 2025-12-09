Оппозиция в Молдавии готовит вотум недоверия министру образования

"Мы рассматриваем выдвижение вотума недоверия в адрес министра образования, поскольку их политику можно назвать только словом "геноцид". Они (правительство - ред.) лишают финансирования школы, мэрии. Это приведет к тому, что будут исчезать целые сёла, это проблема, это трагедия. Вотум недоверия - это способ привлечь внимание к этой проблеме, вызвать министра на ковер", - заявил Батрынча.

Он подтвердил, что социалисты выступят с инициативой об отставке министра в ближайшее время. Также Батрынча отметил, что соцпартия намерена продолжить протесты, чтобы привлекать внимание к остросоциальным темам. "Будут еще протесты, мы реагируем на те ситуации, которые есть. Сегодня мы отреагировали оперативно на инициативу правительства закрыть 73 школы, конечно, мы будем реагировать оперативно на другие существующие проблемы, привлекать внимание общественности, привлекать внимание журналистов. Эти проблемы требуют решения", - подчеркнул Батрынча.