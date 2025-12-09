Оппозиция в Молдавии готовит вотум недоверия министру образования

КИШИНЕВ, 9 дек - РИА Новости. Оппозиционная в Молдавии партия социалистов намерена выдвинуть вотум недоверия министру образования республики Дану Перчуну из-за его политики по сокращению количества школ, заявил РИА Новости вице-спикер молдавского парламента Влад Батрынча.
Сторонники социалистов вместе с депутатами парламента и городскими советниками во вторник провели акцию протеста перед зданием министерства образования Молдавии в Кишиневе, выступая против инициативы по закрытию в стране 73 школ. Ранее Перчун выступил с инициативой о преобразовании небольших школ. Часть из них превратится в детские сады, часть - будет обучать только начальные классы, остальные будут подвергнуты оптимизации. Мера затронет около 1328 учеников и 6% учебных заведений.
"Мы рассматриваем выдвижение вотума недоверия в адрес министра образования, поскольку их политику можно назвать только словом "геноцид". Они (правительство - ред.) лишают финансирования школы, мэрии. Это приведет к тому, что будут исчезать целые сёла, это проблема, это трагедия. Вотум недоверия - это способ привлечь внимание к этой проблеме, вызвать министра на ковер", - заявил Батрынча.
Он подтвердил, что социалисты выступят с инициативой об отставке министра в ближайшее время. Также Батрынча отметил, что соцпартия намерена продолжить протесты, чтобы привлекать внимание к остросоциальным темам. "Будут еще протесты, мы реагируем на те ситуации, которые есть. Сегодня мы отреагировали оперативно на инициативу правительства закрыть 73 школы, конечно, мы будем реагировать оперативно на другие существующие проблемы, привлекать внимание общественности, привлекать внимание журналистов. Эти проблемы требуют решения", - подчеркнул Батрынча.
Ранее глава соцпартии, экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что социалисты начинают серию антиправительственных протестов, чтобы привлечь внимание властей к проблема рядовых граждан. Он призвал представителей других оппозиционных сил поддержать эту инициативу.