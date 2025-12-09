Рейтинг@Mail.ru
Оппозиция в Молдавии готовит вотум недоверия министру образования - РИА Новости, 09.12.2025
17:00 09.12.2025
Оппозиция в Молдавии готовит вотум недоверия министру образования
Оппозиция в Молдавии готовит вотум недоверия министру образования - РИА Новости, 09.12.2025
Оппозиция в Молдавии готовит вотум недоверия министру образования
Оппозиционная в Молдавии партия социалистов намерена выдвинуть вотум недоверия министру образования республики Дану Перчуну из-за его политики по сокращению... РИА Новости, 09.12.2025
в мире
молдавия
кишинев
игорь додон
молдавия
кишинев
в мире, молдавия, кишинев, игорь додон
В мире, Молдавия, Кишинев, Игорь Додон
Оппозиция в Молдавии готовит вотум недоверия министру образования

Молдавские социалисты намерены выдвинуть вотум недоверия министру образования

Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 9 дек - РИА Новости. Оппозиционная в Молдавии партия социалистов намерена выдвинуть вотум недоверия министру образования республики Дану Перчуну из-за его политики по сокращению количества школ, заявил РИА Новости вице-спикер молдавского парламента Влад Батрынча.
Сторонники социалистов вместе с депутатами парламента и городскими советниками во вторник провели акцию протеста перед зданием министерства образования Молдавии в Кишиневе, выступая против инициативы по закрытию в стране 73 школ. Ранее Перчун выступил с инициативой о преобразовании небольших школ. Часть из них превратится в детские сады, часть - будет обучать только начальные классы, остальные будут подвергнуты оптимизации. Мера затронет около 1328 учеников и 6% учебных заведений.
"Мы рассматриваем выдвижение вотума недоверия в адрес министра образования, поскольку их политику можно назвать только словом "геноцид". Они (правительство - ред.) лишают финансирования школы, мэрии. Это приведет к тому, что будут исчезать целые сёла, это проблема, это трагедия. Вотум недоверия - это способ привлечь внимание к этой проблеме, вызвать министра на ковер", - заявил Батрынча.
Он подтвердил, что социалисты выступят с инициативой об отставке министра в ближайшее время. Также Батрынча отметил, что соцпартия намерена продолжить протесты, чтобы привлекать внимание к остросоциальным темам. "Будут еще протесты, мы реагируем на те ситуации, которые есть. Сегодня мы отреагировали оперативно на инициативу правительства закрыть 73 школы, конечно, мы будем реагировать оперативно на другие существующие проблемы, привлекать внимание общественности, привлекать внимание журналистов. Эти проблемы требуют решения", - подчеркнул Батрынча.
Ранее глава соцпартии, экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что социалисты начинают серию антиправительственных протестов, чтобы привлечь внимание властей к проблема рядовых граждан. Он призвал представителей других оппозиционных сил поддержать эту инициативу.
Здание парламента Молдавии в Кишиневе
Чебан объяснил, почему число детей в кишиневских школах выросло на четверть
8 декабря, 23:57
 
В миреМолдавияКишиневИгорь Додон
 
 
