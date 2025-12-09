Рейтинг@Mail.ru
Молдавские социалисты потребовали ввести мораторий на реорганизацию школ - РИА Новости, 09.12.2025
16:26 09.12.2025
Молдавские социалисты потребовали ввести мораторий на реорганизацию школ
Молдавские социалисты потребовали ввести мораторий на реорганизацию школ - РИА Новости, 09.12.2025
Молдавские социалисты потребовали ввести мораторий на реорганизацию школ
Оппозиционная в Молдавии Партия социалистов требует от министерства образования ввести мораторий на реорганизацию школ, а также увеличить финансирование... РИА Новости, 09.12.2025
в мире, молдавия, кишинев, игорь додон
В мире, Молдавия, Кишинев, Игорь Додон
Молдавские социалисты потребовали ввести мораторий на реорганизацию школ

Партия социалистов в Молдавии потребовала ввести мораторий на реорганизацию школ

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаг Молдавии
Флаг Молдавии - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Флаг Молдавии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 9 дек - РИА Новости. Оппозиционная в Молдавии Партия социалистов требует от министерства образования ввести мораторий на реорганизацию школ, а также увеличить финансирование сельских учебных заведений.
Сторонники Партии социалистов вместе с депутатами парламента и городскими советниками во вторник провели протест перед зданием министерства образования в Кишиневе, выступая против инициативы по закрытию 73 школ.
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Чебан объяснил, почему число детей в кишиневских школах выросло на четверть
8 декабря, 23:57
"Мы требуем отставки министра Дана Перчуна, введения моратория на решения о реорганизации школ, увеличения финансирования малых школ на 20% и субсидирования учебных заведений, чтобы районные власти и местные партнёры могли участвовать в их сохранении", - заявил организаторы по итогам митинга.
По данным партии, в республике уже закрыто 276 школ, а ещё 73 находятся под угрозой реорганизации.
Учителя, присутствовавшие на акции протеста, добавили, что реформы не должны проводиться в ущерб обществу и интересам учащихся. Партия призывает правительство срочно пересмотреть политику в сфере образования и принять меры для защиты сельских школ, чтобы сохранить населённые пункты и доступное образование для всех детей.
Министр образования Дан Перчун ранее выступил с инициативой о преобразовании небольших школ. Часть из них прекратится в детские сады, часть - будет обучать только начальные классы, остальные - будут подвергнуты оптимизации. Мера затронет около 1328 учеников и 6% учебных заведений.
Ранее глава Соцпартии, экс-президент Игорь Додон заявил, что социалисты начинают серию антиправительственных протестов, чтобы привлечь внимание властей к проблема рядовых граждан. Он призвал представителей других оппозиционных сил поддержать эту инициативу.
Ученики на уроке в школе в Молдавии - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Молдавский депутат предупредил о последствиях закрытия школ в селах
Вчера, 15:22
 
