Молдавские социалисты потребовали ввести мораторий на реорганизацию школ

КИШИНЕВ, 9 дек - РИА Новости. Оппозиционная в Молдавии Партия социалистов требует от министерства образования ввести мораторий на реорганизацию школ, а также увеличить финансирование сельских учебных заведений.

Сторонники Партии социалистов вместе с депутатами парламента и городскими советниками во вторник провели протест перед зданием министерства образования в Кишиневе , выступая против инициативы по закрытию 73 школ.

"Мы требуем отставки министра Дана Перчуна, введения моратория на решения о реорганизации школ, увеличения финансирования малых школ на 20% и субсидирования учебных заведений, чтобы районные власти и местные партнёры могли участвовать в их сохранении", - заявил организаторы по итогам митинга.

По данным партии, в республике уже закрыто 276 школ, а ещё 73 находятся под угрозой реорганизации.

Учителя, присутствовавшие на акции протеста, добавили, что реформы не должны проводиться в ущерб обществу и интересам учащихся. Партия призывает правительство срочно пересмотреть политику в сфере образования и принять меры для защиты сельских школ, чтобы сохранить населённые пункты и доступное образование для всех детей.

Министр образования Дан Перчун ранее выступил с инициативой о преобразовании небольших школ. Часть из них прекратится в детские сады, часть - будет обучать только начальные классы, остальные - будут подвергнуты оптимизации. Мера затронет около 1328 учеников и 6% учебных заведений.