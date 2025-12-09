Молдавская экономика все глубже погружается в стагнацию, считает экономист

КИШИНЕВ, 9 дек - РИА Новости. Проект госбюджета Молдавии на 2026 год демонстрирует, что из-за неэффективности политики властей экономика страны все глубже погружается в стагнацию, заявил экономист, бывший председатель парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам Владимир Головатюк.

Правительство Молдавии на заседании в четверг утвердило проект госбюджета на 2026 год, дефицит которого составит 20,9 миллиарда леев (1,23 миллиарда долларов). При этом премьер Александр Мунтяну заявил, что документ направлен на привлечение инвестиций, которые будут способствовать устойчивому экономическому росту.

"Утвержденный госбюджет на 2026 год явно свидетельствует, что негативные тенденции последних пятнадцати лет только усиливаются. Чтобы понять, в каком состоянии находится экономика, достаточно посмотреть на структуру госбюджета, в нем фокусируются все основные экономические проблемы: неэффективная экономика, нерациональная ее структура и в глобальном плане не содействующая устойчивому росту модель её развития. Молдавия всё глубже погружается в стагнацию", - написал Головатюк на своей странице в соцсети Facebook *.

По его словам, многомиллиардные кредиты в иностранной валюте, которые получила страна за последние годы, не привели к выходу экономики на траекторию устойчивого и всеобъемлющего роста, а были банально "проедены".

"Мы не видим у правительства не только комплексной программы решения стоящих перед экономикой и социальной сферой проблем, нет даже видения как эти проблемы решать. Экономика, мягко говоря, буксует, денег в казне недостаточно, а бюджетные расходы увеличивать надо. Обеспечить экономический рост и главное – устойчивый и всеобъемлющий, сложно, поэтому власть идет проверенным путем – продолжает брать кредиты", - отметил эксперт.

Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.