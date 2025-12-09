Мишустин призвал поощрять переезд на Дальний Восток

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Люди начали переезжать в Дальневосточный федеральный округ (ДФО) из других регионов, эту динамику нужно наращивать, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Он отметил, что в дальневосточные вузы в этом году поступило на четверть больше студентов из других регионов, чем в прошлом году - свыше четырех тысяч молодых людей.

"Они видят для себя перспективу получить там образование, знания… найти хорошо оплачиваемую работу. И такие возможности для них в макрорегионе созданы", - добавил Мишустин.