Мишустин призвал поощрять переезд на Дальний Восток
Люди начали переезжать в Дальневосточный федеральный округ (ДФО) из других регионов, эту динамику нужно наращивать, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 09.12.2025
Общество, Россия, Михаил Мишустин
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Люди начали переезжать в Дальневосточный федеральный округ (ДФО) из других регионов, эту динамику нужно наращивать, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Масштабная последовательная работа сформировала важную тенденцию: люди перестали активно переезжать из субъектов Дальневосточного округа в другие части страны. Более того, впервые за много лет туда прибыло свыше 24 тысяч человек. Ну конечно, эту динамику нужно не просто сохранять, но и наращивать", - сказал Мишустин
на стратегической сессии по социально-экономическому развитию ДФО.
Он отметил, что в дальневосточные вузы в этом году поступило на четверть больше студентов из других регионов, чем в прошлом году - свыше четырех тысяч молодых людей.
"Они видят для себя перспективу получить там образование, знания… найти хорошо оплачиваемую работу. И такие возможности для них в макрорегионе созданы", - добавил Мишустин.