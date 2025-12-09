Рейтинг@Mail.ru
Мишустин призвал поощрять переезд на Дальний Восток - РИА Новости, 09.12.2025
16:11 09.12.2025 (обновлено: 16:43 09.12.2025)
Мишустин призвал поощрять переезд на Дальний Восток
Люди начали переезжать в Дальневосточный федеральный округ (ДФО) из других регионов, эту динамику нужно наращивать, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 09.12.2025
общество, россия, михаил мишустин
Общество, Россия, Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии правительства РФ по социально-экономическому развитию Дальневосточного федерального округа. 9 декабря 2025
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Люди начали переезжать в Дальневосточный федеральный округ (ДФО) из других регионов, эту динамику нужно наращивать, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Масштабная последовательная работа сформировала важную тенденцию: люди перестали активно переезжать из субъектов Дальневосточного округа в другие части страны. Более того, впервые за много лет туда прибыло свыше 24 тысяч человек. Ну конечно, эту динамику нужно не просто сохранять, но и наращивать", - сказал Мишустин на стратегической сессии по социально-экономическому развитию ДФО.
Он отметил, что в дальневосточные вузы в этом году поступило на четверть больше студентов из других регионов, чем в прошлом году - свыше четырех тысяч молодых людей.
"Они видят для себя перспективу получить там образование, знания… найти хорошо оплачиваемую работу. И такие возможности для них в макрорегионе созданы", - добавил Мишустин.
Комната в многоэтажном жилом доме - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Сбербанк запустил льготную ипотеку для многодетных семей на Дальнем Востоке
Общество Россия Михаил Мишустин
 
 
