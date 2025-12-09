Минобороны рассказало о потерях в зоне действия "Севера"

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 235 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило во вторник министерство обороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям механизированной, егерской, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, трех бригад теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Рыжевка, Андреевка, Варачино, Искрисковщина и Иволжанское Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям трех механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Ветеринарное, Старица и Вильча Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства.
"Потери противника составили до 235 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 13 автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии, пять складов боеприпасов и материальных средств", - отмечает Минобороны РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18